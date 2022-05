FEDA analitzarà el potencial de l’aigua termal d’Escaldes-Engordany per a la xarxa de calor

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el director general de FEDA, Albert Moles, han signat un conveni de col·laboració per a l’optimització dels recursos energètics de la xarxa de fred i calor de la parròquia. Mitjançant aquest conveni, FEDA estudiarà el potencial de l’aigua termal de la parròquia i l’ús que se’n fa actualment per determinar si hi ha un excedent que es pugui aprofitar com a font d’energia per a la xarxa de calor que s’està construint a la parròquia.

El Comú d’Escaldes-Engordany gestiona la xarxa de subministrament d’aigua calenta termal a una part dels edificis de la parròquia. Amb la vocació de reduir les emissions de CO2 i lluitar contra el canvi climàtic, aposta per analitzar la possibilitat d’incrementar l’eficiència d’aquest recurs.

Per la seva banda, FEDA pot aportar la seva experiència i coneixements per dur a terme un estudi de la xarxa d’aigua termal de la parròquia i avaluar la possibilitat d’aprofitament d’un eventual excedent energètic. Així doncs, FEDA es coordinarà amb el Comú per analitzar tota la informació i documentació de la xarxa, i en cas que es determini que hi ha un excedent energètic, les dues parts estudiaran conjuntament l’opció que aquest sigui aprofitat per la xarxa de calor.

La xarxa de fred i calor oferirà una alternativa eficient i sostenible als sistemes de calefacció i aire condicionat individuals i permetrà abastir l’equivalent a 740 llars en la seva primera fase. El projecte ja està en fase de construcció i es preveu que comenci a oferir servei durant l’estiu.

En la primera fase, la xarxa de fred i calor partirà d’una central constituïda principalment per bombes de calor i refredadores altament eficients, però en cas que es detectés un excedent d’aigua termal, aquesta es podria integrar fàcilment com a font de calor i incrementaria encara més l’eficiència de la xarxa, amb una font de calor 100% renovable i sostenible.

D’altra banda, en el conveni signat aquest dijous també es preveu la connexió dels edificis comunals a la xarxa de fred i calor, i en aquesta primera fase, concretament el Prat del Roure, el Prat Gran i l’escola bressol. A més, el Comú cedeix a FEDA les instal·lacions actuals de fred i calor dels edificis del Prat del Roure i el Prat Gran perquè es puguin fer servir com a suport de la xarxa en situacions excepcionals d’avaries o excés de demanda.

El Comú d’Escaldes-Engordany té el convenciment que projectes com aquests són claus tenint en compte l’actual context geopolític, l’esgotament dels recursos i l’escalfament global. D’aquí l’aposta per avançar en la sobirania energètica i la sostenibilitat. En aquest sentit, Rosa Gili s’ha mostrat satisfeta d’haver eliminat l’energia fòssil de pràcticament tots els edificis comunals en els darrers dos anys de mandat. La intenció és fer el mateix amb Casa Comuna i les piscines. “Estem contents de donar exemple; ara més que mai cal anar cap aquí”, ha declarat i ha ofert la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany a FEDA per obtenir més energia d’autoproducció i per tant, més barata i neta fent que Andorra sigui més sobirana en aquest àmbit energètic.

Xarxa de fred i calor d’Escaldes-Engordany

La producció prevista en aquest projecte és de 7,4 GWh/any de calor i 5,1 GWh/any de fred, que seria l’equivalent al consum de 740 llars.

Concretament, en aquesta primera fase, en què la xarxa tindrà una longitud de 950 metres, es preveu connectar alguns edificis comunals, com el Prat del Roure o el Prat Gran i també edificis en construcció de la zona del Clot d’Emprivat. D’aquesta manera, s’evitarà que les noves edificacions instal·lin sistemes de calefacció elèctrica que provocarien un augment de la demanda important.

Limitar els increments de demanda d’electricitat és important per contenir els pics de demanda que podrien saturar la xarxa elèctrica en un futur, i repercuteix favorablement també per contenir l’impacte dels pics de preu de l’electricitat importada.