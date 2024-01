FAN: Satisfacció de la direcció tècnica després de la jornada de tecnificació de Jordi Jou

Jordi Jou, a la darrera fila i al mig amb les joves promeses de la natació andorrana (FAN)

“Activitats com aquesta permeten, a cada entrenador, refrescar el seu punt de vista sobre el treball amb les categories inferiors i facilita l’adopció de noves idees que renoven les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, per tant, només podem valorar-la de forma positiva”, ha dit Alfonso Maltrana, director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), referint-se a la visita al Principat d’un dels noms propis de la natació espanyola.

Jordi Jou Ventola OLY, responsable de la secció de natació del Club Natació Sant Andreu, un dels clubs espanyols amb més prestigi i del que han sortit figures de l’elit catalana, espanyola i europea, ha impartit, aquest cap der setmana, una xerrada on ha presentat estratègies i recomanacions amb exemples teòrics i pràctics sobre la seva percepció del treball amb els grups d’edat a les instal·lacions del centre esportiu dels Serradells.

És la segona xerrada tècnica a Andorra de l’entrenador olotí del CN Sant Andreu que, al juliol de 2023, en va fer una altra, centrada en les especificitats de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’estil braça.

‘L’activitat representa una experiència que aporta un coneixement que, lògicament, s’adapta a la realitat d’esportistes i clubs d’Andorra, i de la que estem convençuts que és fàcil treure un profit general’, ha continuat declarant, Maltrana.

Dividida en un format de doble sessió adreçada a tècnics i nedadors del país, han participat 1rs i 2ns entrenadors dels clubs de natació andorrans i del Club Natació Sincronitzada Serradells, amb una bona assistència de nedadors, sobretot de categoria aleví amb llicència catalana.

La convocatòria era per a nedadores d’Andorra de les categories aleví i infantil, amb tota classe de llicències.

“Tenim la pretensió de facilitar l’adquisició d’experiència a tots els nostres atletes, sense importar el seu nivell competitiu. La fita, és no perdre efectius i aconseguir involucrar a aquells nedadors que es troben a la fase de millora subtil, en què sembla que l’única persona que veu un futur de progressió és l’entrenador. Aspirem a augmentar les competències aquàtiques dels nedadors i afavorir la seva motivació per a incrementar el nombre d’esportistes que ens representen i ens representaran”, assenyala, Alfonso Maltrana.

Durant la sessió pràctica els assistents han escoltat consells i recomanacions que segurament afavoriran el seu rendiment i els motivarà per a progressar. Per a un nedador, el canvi, en el sentit de millora de la tècnica, sempre equival a una millora efectiva sobre el seu rendiment, o directament sobre el seu temps en una competició, i l’edat més favorable per a incorporar bons hàbits associats al compromís és aquesta’, ha dit per a finalitzar el director tècnic de la federació.