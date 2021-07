Quan una persona es troba en un estat natural. És a dir, se sent bé, és fàcil animar-se amb un projecte, és fàcil trobar motivació o motius. Quan la falta d’ànim s’ha instal·lat en una persona, per aquesta no només sembla impossible trobar motivació, sinó que a més sent o creu que li serà impossible.

El pesar ocupa pràcticament el 100% del cervell. Els pocs espais que existeixin són per a altres sentiments de pessimisme. La falta d’ànim pot ser l’avantsala de la depressió. Aquesta falta d’ànim pot haver-se instal·lat en un per una gran quantitat i diversos motius.

Més d’una vegada he explicat, ja que igual que només amb imaginar-te que et toca la loteria tens la capacitat d’alegrar-te. Ocorre exactament igual en el cas contrari, quan imagines que perds a un ésser estimat pot portar-te fins i tot a plorar. Tenint en compte que només són pensaments, imaginacions el que té la capacitat de canviar el nostre estat d’ànim val la pena aprofundir i reflexionar sobre que volem pensar.

Moltes vegades, encara que no sempre, la falta d’ànim ens arriba pels pensaments sobre el futur. Què succeirà si? Què faré quan? Intentar fer petits canvis per sortir d’aquest desànim. No grans plans, si no petits passos i centrem els nostres pensaments en el futur èxit d’aquestes curtes metes.

