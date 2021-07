El casc antic de Llívia

Poques són les poblacions cerdanes que poden enorgullir-se de tenir un passat històric tan ric i ben documentat con la Vila de Llívia. Passejar-se pels seus carrers podria ser un llibre obert a aquest passat, tan sols caldria que el visitant, el turista o l’amant de la història, anés trobant indicacions, petjades, retalls, al·legories que el transportessin a altres temps.

L’any 2007 Llívia va celebrar el 750è aniversari de la seva fundació. Segons un privilegi reial del 12 de maig de 1257, Jaume I el Conqueridor, va concedir el dret d’habitar i construir la falda del castell, és a dir, l’actual casc antic del municipi. Amb motiu d’aquesta celebració es va crear una ruta que permet passejar pel casc antic i a la vegada conèixer la història de Llívia. Està indicada amb monòlits.

Itinerari de la ruta

El primer monòlit està situat al pàrquing del Troc, dóna la benvinguda i convida a fer un passeig per la història i pel casc antic. La segona parada ens porta a la cruïlla entre els carrers Dorres i Santa Maria, passant per el carrer Malassanya, en aquest punt es fa referència al passat mític de la Vila. Baixant per Santa Maria en direcció carrer dels forns trobem el tercer monòlit explicatiu, que ens dona referències sobre la prehistòria de Llívia.

La quarta parada ens transporta a una d’aquelles èpoques que podríem considerar d’esplendor històrica: l’època Romana. S’ha situat a les ruïnes romanes pròximes a l’església, seguirem doncs, pel carrer Forns i pujarem pel carrer de Colomina.

Per arribar a la cinquena parada baixarem pel carrer Raval, fins al punt on es creua amb l’avinguda Catalunya, allà trobarem referències històriques sobre l’època visigòtica. Per parlar de l’època musulmana, s’ha triat la placeta de la Lampègia, i per no tornar a pujar pel carrer Raval seguirem pel carrer Canà, després de fer un tram de l’avinguda Catalunya.

La setena parada ens porta a l’època Medieval. És una de les etapes més ben documentades i amb més petjada històrica. Trobem el monòlit explicatiu al peu de les escales de l’església. Hi haurem arribat a través dels carrers Frederic Bernades i Pujada de l’Església.

Conèixer la història de Llívia obliga a fer una referència especial al Castell i a la Torre Bernat de So, la vuitena parada és l’encarregada. El monòlit està situat a la planta superior de la Torre Bernat de So.

El novè punt el trobem a la portalada renaixentista de l’Església, ens dona informació arquitectònica i artística de l’Església de Nostra Senyora dels Àngels.

La darrera parada d’aquest recorregut per la història de Llívia fa referència al Tractat dels Pirineus. Situada a la plaça Major, hi arribarem a través dels carrers Pujada de l’Església i Frederic Bernades.

Aquesta Ruta cultural no té altre pretensió que donar quatre pinzellades sobre la seva història, mentre es passeja pel poble. No vol dir tampoc que la història de Llívia acabi amb el Tractat dels Pirineus ni que la història de Llívia sigui tan sols aquesta que s’ha vist. Llívia és immensament gran en quan a història i deu parades d’un recorregut no poden explicar-la tota, tan sols es vol que el veí i el visitant gaudeixin del present i del passat. Per què conèixer la història del passat ens fa entendre el present.

Lamalla.cat

Font: Ajuntament de Llívia