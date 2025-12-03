Fa 77 anys naixia Ozzy Osbourne

Un 3 de desembre de 1948, ara es compleixen els 77 anys, naixia Ozzy Osbourne (de nom real John Michael Osbourne), a Birmingham (Regne Unit). Cantant d’hard rock, va ser membre de Black Sabbath. El 1965 ja es va reunir amb el nucli central de Black Sabbath sota el nom de Polka Tulk Blues Band. El primer elepé com Black Sabbath va aparèixer al començament de 1970, sent essencial per a fixar l’estètica del que més tard es coneixeria com a heavy metall.
Els seus companys el van fer fora del grup el 1979 a causa de la seva addicció a l’alcohol i les drogues. El 1980 va llançar el primer disc com a Ozzy Osbourne. El 1997 es va reunir amb Black Sabbath encara que de forma puntual. El 2013 hi va haver una trobada definitiva, amb nou disc. El 2017 va anunciar la seva retirada dels escenaris, després de la gira de comiat de Black Sbbath.
Font: EfeEme.com