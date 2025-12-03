Llenguatge caní: els lladrucs

Els gossos poden expressar el seu estat emocional, les seves necessitats, els seus desitjos o fins i tot les seves relacions socials: lideratge, marcació del territori… Per a aquesta comunicació creen diferents sons i utilitzen diferents parts anatòmiques. En el següent article intentarem classificar els diferents tipus de lladrucs:
• Lladrucs continus, ràpids i de to intermig: ens està intentant alertar de l’arribada d’algú al nostre territori. Indica situació d’alerta o problema.
• Lladrucs continus, lents i de to baix: el gos s’està preparant per a defensar-se.
• Lladrucs perllongats amb intervals llargs entre ells: reclama companyia i atenció. El gos porta molt de temps sol i necessita moixaines.
• Lladrucs ràpids amb pauses: avís que alguna cosa passa. Ens està demanant que investiguem.
• Un lladruc agut, breu i en to baix: indica que el gos està molest.
• Un o dos lladrucs aguts i breus en to intermig: ens està saludant.
• Lladruc breu en to alt: ens està cridant perquè mirem alguna cosa, és un lladruc de sorpresa.
• Lladruc molt breu en to molt alt: indica dolor.
• Lladrucs repetits en intervals regulars acompanyats d’udols: pot indicar que està espantat o bé un dolor molt intens.
