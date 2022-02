Extingit un incendi en un habitatge del carrer Major d’Oliana

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dilluns a la tarda un incendi en un habitatge del carrer Major d’Oliana, situat a la planta menys 1 d’un bloc de sis pisos. L’avís del foc s’ha rebut a les sis de la tarda i en les tasques d’extinció hi han participat set dotacions.

Després de les tasques per apagar les flames, que han finalitzat cap a les 19.21 hores, s’ha ventilat l’edifici.

Els veïns han estat evacuats i han pogut tornar a l’immoble cap a les 20.24 hores, excepte en el cas dels propietaris del pis on s’ha produït el sinistre, que no hi passaran la nit. No hi ha hagut ferits.