Les obres a Prada de Moles haurien provocat un vessament al riu

Treballs al camp de Prada de Moles (AndorraDifusió)

La millora de la superfície del terreny de joc de Prada de Moles, a Encamp, per a adaptar-lo a les exigències de las Federació Espanyola de Rugbi (FER) perquè hi pugui jugar el VPC va comportar l’estesa de cautxú. Per causes que ara estudia el Comú encampadà -tot apunta les fortes pluges- una part d’aquest material sintètic va anar a parar al riu. Ara, l’administració parroquial estudia solucions perquè no torni a passar.

Posar un filtre, un sifó o un decantador a la sortida del desguàs són algunes de les alternatives que valora el Comú. En tot cas, segons fonts comunals, s’actuarà amb la major brevetat possible per a netejar el cautxú que està a la llera del riu i el que ha anat a parar a l’aigua. Les mateixes fonts asseguren que no és una operació senzilla per la dificultat d’accés.