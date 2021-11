Expedició a Suècia dels equips d’alpí de la FAE per perfilar l’inici de la temporada

Els equips d’alpí de la FAE s’han desplaçat a Suècia per acabar de perfilar els estats de forma de cara a l’imminent inici de la temporada. Així, tant l’equip masculí com el femení és a Kabdalis, des d’on es mouran per seguir entrenant i també competir.

El passat 27 d’octubre van pujar a Suècia els esquiadors del grup B masculí. Van viatjar a Kabdalis Àxel Esteve, Xavi Cornella i Àlex Rius. Allà es van trobar amb els entrenadors Yago Antes, Fred Beauviel i Nico Belcredi. Els entrenaments d’eslàlom estan sent molt profitosos, amb bones condicions i una bona posada en escena de tot l’equip, segons ha explicat el tècnic Fred Beauviel.

El dia 3 es va incorporar el tècnic Josh Alayrach i avui dia 4 arriba l’equip femení per entrenar i enganxar després amb les Copes d’Europa d’eslàlom que hi ha previstes per als dies a Duved (25 i 26 de novembre), amb Carla Mijares.

Joan Verdú, per la seva part, també ha viatjat a Kabdalis per entrenar amb el grup, tot i que els primers dies ho farà amb altres quatre atletes de Copa d’Europa de la Federació francesa. Després d’uns dies allà, tant Verdú com l’equip B masculí marxaran a Gällivare (Suècia) en el cas que les condicions siguin idònies. La previsió és fer-ho el dia 7 i poder entrenar també gegant. Tot aquest grup tornarà a Andorra l’11 de novembre, excepte Àlex Rius, que torna el 5 de novembre, i Verdú, que torna el 13.

També estan previstes, per a Àxel Esteve i Joan Verdú, les curses de Copa d’Europa de gegant del 2 i 3 de desembre a Zinal.

Programa per als lesionats

Bartumeu Gabriel, Jessica Núñez i Jordina Caminal han tingut un programa diferent, pel fet dels seus processos de recuperació. Núñez i Caminal pujaran a Les 2 Alpes per fer la tercera estada des de la lesió, compartint entrenament amb un grup EEBE. Les acompanya l’entrenador Marc Oliveras. Per la seva part, Gabriel, que havia fet dues estades amb els EEBE, pujarà amb el B (Àlex Rius i Àxel Esteve) a Trysil (Noruega), el 19-20 de novembre.