Jordi Gallardo i Laura Vilagrà tracten la cooperació entre Andorra i Catalunya

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha reunit aquest dijous amb la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, per tractar diferents aspectes de les relacions entre Andorra i Catalunya. El ministre i la consellera han acordat impulsar la cooperació entre els dos territoris en diferents àmbits com les infraestructures, l’intercanvi econòmic, les connexions així com en projectes d’interès comú.

Durant aquesta primera trobada entre els representants polítics del Govern i la Generalitat, han pogut intercanviar l’actualitat econòmica, política i social en l’actual context, així com els reptes futurs que aborden els dos governs. En aquest sentit, ambdós han acordat donar un nou impuls a la col·laboració transfronterera ja existent, establir vies de diàleg fluid i cooperar en projectes concrets que afavoreixin a ambdós territoris.

Gallardo participa en el col·loqui sobre e-Sports organitzat per Feedback Sports

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, participa aquest dijous a la tarda al col·loqui sobre e-Sports organitzat per Feedback Sports a l’espai de l’antiga Fàbrica Damm de Barcelona. El ministre exposarà les línies mestres del pla estratègic d’e-Sports d’Andorra, que neix amb l’objectiu de promoure la cultura dels e-sports al país, generar un HUB emprenedor i tecnològic, incentivar aquest tipus de turisme, atraure competicions internacionals, promoure l’educació, professionalització i recerca en el sector, i millorar les capacitats tecnològiques del país per donar resposta a les necessitats del sector.

L’esdeveniment, que es preveu que moderi el periodista Eduard Berraondo, comptarà amb un col·loqui entre Jordi Urbea, vicepresident d’Ogilvy Spain, i Alexis Sans, CEO de E-dojo.

Feedback Sports és una trobada regular de persones i perfils que tenen a veure amb l’esport, entès com a indústria i no com a espectacle. Això inclou directius de clubs, competicions i federacions, representants d’empreses patrocinadores, polítics i membres d’administracions públiques competents, directius i periodistes provinents dels mitjans de comunicació i representants de sectors econòmics afins a la indústria esportiva. En aquestes trobades es difonen i comparteixen coneixements, experiències i aprenentatges de persones de diversos àmbits de la indústria esportiva.