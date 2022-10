Exhibició de Natació Artística a la piscina Olímpica dels Serradells

El Club de Natació Sincronitzada Serradells en col·laboració amb la Federació Andorrana de Natació i amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, han organitzat aquest cap de setmana, una exhibició de natació artística com a primer acte esportiu d’un programa doble que incloïa un trofeu de natació, per a commemorar la represa de l’activitat competitiva de la piscina Olímpica.

La piscina Olímpica dels Serradells, és l’escenari més idoni per profunditat i prestacions tècniques per a desenvolupar la pràctica de la Natació Artística a Andorra. L’exhibició contemplava com a part del programa una Rutina final en què participaven vint-i-una nedadores i un nedador: el Màster i pioner de la Natació Artística andorrana, Jordi Santañes. Santañes amb la també nedadora màster Estela Montejo, han debutat en la natació artística com el primer duet mixt andorrà.

L’exhibició també ha comptat amb la participació en categoria Júnior de Mar Torra i Ada Aran; en Infantil amb Mariona Casas, Neus Gustavsson, Nerea de Pablo, Selena Bellocq, Gina Esparza, Jasmine Serrano, Ares Farras, Zoé Palau, Jana Hinojosa i Aran Van Den Eerenbeemt; i en Aleví amb Mariona Gustavsson, Lara Gomes, Ona Vinós, Noemí de Pablo, Rocío Gimenez, Maria Aso, Clara Martí i Anouk Van Den Eerenbeemt.

El programa general de l’Exhibició ha presentat, fins a nou rutines de poc més d’un minut, dissenyades per les entrenadores Andrea Rodríguez, Estel Farreras, Marta Lopez i Maria Cruz. Les rutines estan encara en fase de desenvolupament. El Club Sincronitzada Serradells, ha reprès la seva activitat tot just al mes de setembre.