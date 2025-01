Exempció de visats per als andorrans que viatgen a Qatar per a facilitar el turisme i l’intercanvi econòmic

El ministre d’Estat d’Afers Exteriors de Qatar, el sultà bin Saad Al Muraikhi i la ministra, Imma Tor (SFGA)

El Govern ha acollit aquest dimarts la primera visita oficial d’una autoritat qatariana: el ministre d’Estat d’Afers Exteriors de Qatar, el sultà bin Saad Al Muraikhi, en una jornada que consolida els vincles diplomàtics entre ambdós països. Durant l’estada, el ministre d’Estat ha mantingut trobades amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per explorar els temes d’interès comú.

Un dels punts destacats ha estat l’exempció de visats per als ciutadans andorrans que viatgen a Qatar. La mesura permet als titulars del passaport andorrà obtenir una exempció de visat de 30 dies a la seva arribada a Qatar presentant el passaport amb validesa de 3 mesos i un bitllet de tornada o continuació de viatge. Aquesta mesura facilitarà el turisme i l’intercanvi econòmic entre els dos països i obrirà noves oportunitats per al creixement de les relacions bilaterals.

Precisament, un altre dels àmbits abordats ha estat la cooperació turística per a atreure més turistes de Qatar a Andorra aprofitant els vols directes de Qatar Airways a Barcelona. S’aposta així per l’arribada d’un turisme de luxe i qualitat, i es presenta Andorra com una destinació ideal per als viatgers qatarians que busquen experiències úniques en un entorn natural i exclusiu.

El ministre d’Estat de Qatar ha mostrat un gran interès a explorar noves oportunitats per a col·laborar en els sectors de l’esport i la salut, dos sectors estratègics per al creixement i diversificació del país. De fet, ha posat en relleu la celebració el proper maig, a Doha, del Qatar Economic Forum, organitzat per Bloomberg, un esdeveniment de gran rellevància on es debatran temes clau sobre l’economia global, la innovació i el comerç.

Finalment, s’ha tractat el paper de Qatar com a mediador internacional, destacant la seva implicació en la recerca de pau a Gaza i la seva tasca en la situació política a Síria. Particularment, s’ha valorat molt positivament el recent alto al foc aconseguit gràcies als esforços diplomàtics de Qatar, el qual ha jugat un paper clau com a facilitador de diàleg i pau, una tasca que ha estat reconeguda i apreciada durant la reunió.

Aquesta visita obre noves vies de cooperació entre Andorra i Qatar en diversos àmbits com el turisme, l’educació i l’economia.