Excursió al poble de Copons

Plaça Major de Copons | Font: Anoia Turisme

Copons és, sense cap mena de dubtes, un municipi encantador de la comarca de l’Anoia. Carrers amb força pendents, cases empedrades, balcons florits… Moltes persones encara no saben que aquests carrers silenciosos i estrets amaguen el seu passat comercial. Aquest petit poble està marcat per l’arrelament als traginers i pel seu caràcter comercial. Copons disposa dels seus edificis monumentals i patrimoni arquitectònic i històric com l’església parroquial de Santa Maria, datada l’any 1035 i es correspon amb un temple d’estil romànic que formava part del recinte emmurallat del castell, per la banda de migdia.

El temple va ser acabat el 1754 i consta d’amples naus i d’un esvelt campanar octagonal. Copons té una interessant plaça Major del segle XVII, en bona part, porxada. I per als amants del senderisme, aquest municipi també destaca per diverses excursions a la natura que s’hi poden realitzar, com una visita al saltant d’aigua, el Gorg del Nafre.





Per www.surtdecasa.cat