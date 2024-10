Excursió a l’estany de Malniu (la Cerdanya)

Vista parcial de l’estany de Malniu (Raquel GM | Contribució: Getty Images/iStockphoto)

L’Estany de Malniu, a la Cerdanya, es troba a una altura considerable. Situat a 2.250 metres d’altitud, a la capçalera de la vall Tova, a les seves aigües hi podem trobar truites, barbs i granotes roges. L’estany es troba al municipi de Meranges i per a arribar-hi podem deixar el vehicle al refugi de Malniu i fer una excursió molt assequible a través de boscos de pi negre i blocs de granit. Us recomanem anar-hi a primera hora del dia per a estar més tranquils i frescos.

Des de l’estany es pot contemplar el massís del Puigpedrós, amb el seu cim de 2.915 metres; i si en arribar teniu més ganes de voltar, des d’aquest punt en surten moltes rutes per a seguir explorant la zona. Tornant a Meranges, aprofiteu per a donar un tomb per aquest encantador poble pirinenc i visitar l’església romànica de Sant Serni. Com a curiositat, a 1.500 metres d’altitud, Meranges és el cap de municipi més alt de tot Catalunya.





Per www.surtdecasa.cat