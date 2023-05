Europa, paradís dels pesticides

Una avioneta escampant productes pesticides (iStock)

Europa és el paradís dels pesticides. “Encara que coneixem des de fa dècades els seus devastadors efectes sobre la nostra salut, les abelles i el planeta, els nostres camps estan xops de plaguicides i el seu ús augmenta cada any”, asseguren des de la Plataforma Movem Europa.

“Les empreses de pesticides ens volen generar una addicció. Per això, pressionen els governs i el sector agrari perquè l’agricultura intensiva a gran escala continuï depenent dels productes químics. No els interessa cultivar aliments abundants i sans, o protegir les abelles, sinó enriquir-se a costa de fer Europa el paradís dels plaguicides”.

Segons Movem Europa, aquesta addicció ja és tan insostenible que la Comissió Europea ha anunciat un pla ambiciós per a reduir de manera dràstica l’ús d’aquests verins. “Però hi ha un sector polític que s’oposa a aquest pla i repeteix com un lloro els missatges del lobby dels pesticides”.

La bona notícia és que una part influent de l’Europarlament continua defensant aquest pla ambiciós per a reduir l’ús dels plaguicides. La proposta de la Comissió Europea és la més ambiciosa de la història, ja que reduiria a la meitat l’ús dels plaguicides els propers anys.

I, potser arribarà en el moment just. La comunitat científica adverteix que és l’única oportunitat d’ajudar el sector agrari i protegir la salut i la biodiversitat, “alhora que ens assegurem de tenir aliments sans per a les properes generacions”, manifesta la plataforma.

No obstant, Movem Europa alerta que, “el lobby corporatiu treballa sense parar per a enfonsar aquesta proposta: s’han presentat ni més ni menys que 3000 esmenes! No totes són dolentes, però la indústria està recolzant la feina política que pretén enterrar la proposta. I és molt probable que ho aconsegueixin!”.

Per a fer pressió contra l’ús massiu dels pesticides, Movem Europa, ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per a qui s’hi vulgui adherir.





Movem Europa