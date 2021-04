Etna: conseqüències mediambientals de les erupcions volcàniques

L’Etna va tenir la seva última erupció considerada “significativa” fa gairebé 30 anys, exactament el 1992. A partir d’aquí i com passa amb moltíssims dels volcans que romanen actius en el món, ha tingut diversos episodis d’emissió de columnes de cendres i pedres , fumaroles i bolcat de lava. Des de fa mesos s’observa un augment de les activitats tel·lúriques d’aquest volcà sicilià i a principis de febrer es va registrar un fet insòlit en gairebé tres dècades: els quatre cràters del volcà estaven actius al mateix temps, cosa que ja donava la pauta que podria produir-se un episodi major en dies subsegüents.

Quins efectes mediambientals tenen les erupcions?

Cada vegada que un volcà erupciona té dos tipus d’efectes sobre el medi ambient i el clima. El primer és que, com allibera CO2 (diòxid de carboni), que és un gas d’efecte hivernacle i ho fa de forma sobtada i en grans quantitats, podria elevar la temperatura de les capes atmosfèriques. Depenent de la magnitud de l’erupció aquesta aportació de diòxid de carboni no sol ser significatiu, a l’hora d’agreujar el escalfament global. Segons un estudi d’experts en vulcanologia, l’efecte acumulat de totes les erupcions de volcans des de 1750 a la data, és 100 vegades menor als estralls produïts en el mateix període, a causa de la crema de combustibles fòssils.

El segon efecte important es deu al fet que a més de CO2, les erupcions volcàniques alliberen SO2 (diòxid de sofre), que sol estar contingut en els núvols de cendra que s’eleven després de l’explosió. Aquest gas pot refredar l’atmosfera, per la qual cosa es considera que té un “efecte refrescant”. Això succeeix, perquè de forma molt ràpida el diòxid de sofre es transforma en gotícules minúscules de sulfats, que sumades a les fines partícules que integren les masses de cendres volcàniques poden conformar una barrera parcial, que impedeix que part de la radiació solar afecti les capes atmosfèriques més baixes.

A més, tant els gasos alliberats com la pols de cendra més fi, depenent de la força amb la qual siguin expulsats i de la magnitud de l’erupció, poden ser transportats pels corrents d’aire i acabar afectant ecosistemes i poblacions, molt llunyanes al punt d’origen de l’explosió volcànica.

Altres impactes climàtics

Un altre factor important per determinar la influència d’una erupció volcànica sobre el clima és la situació geogràfica del volcà i la seva altura, ja que, l’estratosfera s’ “allunya” de l’escorça terrestre a mesura que s’acosta a les zones polars. A l’equador està a 8 quilòmetres i en els pols pot arribar fins als 15. Els experts asseguren que les erupcions volcàniques són capaces d’influir en altres aspectes, a més d’en la temperatura atmosfèrica. Les investigacions més recents suggereixen que els gasos i partícules alliberades, poden afectar el cinturó de baixa pressió que envolta el planeta, anomenat Zona de Convergència Intertropical (ZCIT), responsable del nivell de pluges a gran part del món.

Segons l’hemisferi en el qual passi l’erupció, la ZCIT s’allunyarà cap a l’altre, promovent pluges i influint en les zones d’huracans de les àrees oceàniques involucrades. Al Pacífic, l’efecte de les erupcions podria afectar el fenomen del Nen, que periòdicament es gesta en les seves aigües. El monitoratge d’aquests impactes sobre el clima mundial, ajuda als científics a refinar i optimitzar els models predictius del comportament del clima. Són oportunitats úniques per comparar els fenòmens naturals amb els estralls causats per l’ésser humà, per estudiar com mitigar i revertir els seus pitjors conseqüències.

Per Ecoticias