Es liciten els treballs d’adequació de l’edifici El Roc de Ciutat de Valls

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs d’adequació de l’edifici El Roc de Ciutat de Valls per destinar-lo a una extensió del Lycée Comte de Foix. L’objectiu és donar resposta a l’increment d’alumnes que es preveu a la segona ensenyança del sistema francès per als anys vinents.

En aquest sentit, es recorda que el febrer del 2019 el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra va anunciar un acord amb el llavors delegat de l’ensenyament francès, Denis Dekerle, per la cessió per part del Govern al Lycée dels espais de Ciutat de Valls. Tal com es va indicar en aquell moment, l’extensió del centre educatiu francès és una mostra de l’aposta clara de l’Executiu per l’educació i per la pluralitat de l’estructura educativa del país.

Els treballs més significatius que s’inclouen en l’adequació de l’edifici són, entre d’altres, refer les distribucions i pintar l’interior, remodelar la cuina, adequar els laboratoris o instal·lar sistemes de vigilància i telefonia. El termini d’execució és de vuit setmanes.

La licitació es fa en forma de concurs nacional de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades en el projecte poden presentar les seves ofertes en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 5 de maig del 2021. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.