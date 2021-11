Així pots semblar més alta sense tacons. El pentinat serà el teu millor aliat

Potser et sorprendrà saber que cap d’aquestes actrius mesura poc més d’1,60 m: Kylie Minogue, 1,52 m; Kim Kardashian, 1,57 m; Ariadna Grande, 1,53 m; Elsa Pataki, 1,61 m; Lady Gaga, 1,55 m; Eva Longoria, 1,57 m; Scarlett Johansson, 1,60 m; i la més alta, Úrsula Corbéro: 1,63 m. Segurament creies – jo la primera – que eren més altes. I us explicarem el seu secret, aquest està en el seu pentinat. Ens posem en mans d’un gran professional, David Lorente, el qual ens donarà les claus per semblar més alta sense tacons. Pren nota!

Per què serà que ens sorprèn tant la seva alçada? David Lorente ho té clar. “Totes elles estan ben assessorades per part dels seus estilistes i saben com estilitzar-se al màxim a través de les seves tallades de cabells i pentinats”. Vols saber quins són els seus secrets capil·lars per a semblar molt més altes?

High Pony Tail. La cua de cavall ultra polida i recollida en el punt més alt de la coroneta pot augmentar la talla fins a 4 centímetres si es tracta d’un cabell dens, i la manera de recollir-la juga a favor amb el mateix cabell. Aquest és el recurs més utilitzat per la cantant Ariadna Grande.

Short, short, short. La longitud de la cabellera és inversament proporcional a la longitud global que aparentem. Les cabelleres llargues creen una imatge desproporcionada, les quals en lloc d’afavorir escurcen molt la figura. El pixie és la millor opció, per sobre dels talls garçon. I si no, mira com li queda a Úrsula Corberó interpretant a Tòquio a La Casa de Papel.

Top Bun. Aquesta trossa informal que et plantes a la coroneta quan no saps què fer amb el teu cabell és un dels recursos més emprats per Elsa Pataky quan comparteix pla o fotografies amb el seu altíssim marit.

Cardat. No es pot negar que un bon cardat – no massa evident i natural – fa guanyar un mínim de 3 centímetres. Quan no recorre a perruques, és el truc preferit de Lady Gaga per a sentir-se més alta i també el de l’actriu Eva Longoria quan llueix recollits.

Bob, sempre bob. Deixar el clatell buidat i portar un tall recte in crescendo cap al rostre és la millor estratègia d’efecte òptic per a allargar la figura. Fins i tot, la reina de les extensions, Kim Kardashian sembla haver-ho entès i fa temps que ha deixat de prescindir de les extensions per a rendir-se a un tall long bob. O és una perruca?

El topall el marca la clavícula. Per a les amants dels cabells llargs, la clavícula és el topall que mai s’hauria de sobrepassar. I el més convenient és fugir dels volums exagerats i optar per cabelleres llises i disciplinades.

Tupè. És el rei dels ‘paranys’ i un pentinat que pot augmentar la talla fins a 6 cm en el cas dels més evidents. Però cal saber portar-lo actualitzat als nous temps i procurar que vagi decantat. La seva millor banderera és l’actriu Scarlett Johansson, que sap com lluir-lo en qualsevol estil i longitud. Pots veure l’exemple a la foto d’obertura d’aquesta entrada.

Per bellezactiva.com