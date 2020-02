Irineu Esteve ha disputat avui la prova sprint de Trondheim (Noruega), prèvia als 30km clàssics en persecució de demà diumenge. L’andorrà, en una distància on no és un especialista, s’ha defès molt bé i ha acabat 50è.

Amb un temps de 3.10.29, Esteve ha finalitzat a 17.49 del millor registre, el noruec i guanyador Johannes Hoesflot Klaebo, que s’ha imposat amb 2.52.80. El fondista andorrà, a més, ha estat molt a prop d’aconseguir la classificació per a les bateries de les finals. De fet, el seu crono s’ha quedat a només quatre segons de la 30a plaça del suec Filip Danielsson, que ha marcat 3.06.28.

Joan Erola, entrenador: “Avui acaba 50è i potser el seu millor sprint de la temporada a 17 segons del primer. Crec que hem d’estar contents perquè ha fet un sprint molt bo per les condicions que té ell a nivell tècnic i físic. Està a quatre segons de la qualificació, així que contents perquè poques vegades hem estat tan a prop. Ara toca preparar la 30 de demà, última etapa d’aquest Tour de Ski”.

Maeva Estévez es queda a les portes de les Finals a la Copa d’Europa de Grasgehren

Maeva Estévez ha competit avui a la Copa d’Europa de Grasgeheren, a Alemanya, on no ha pogut superar les qualificacions per només 0.12. És el temps que li ha mancat per estar en les finals.

L’andorrana no s’ha classificat per a les finals. Estévez ha fet una sortida “mitjana però neta”, segons ha explicat. “En la resta del circuit he anat bé però en l’últim peralt m’he enganxat en un forat i llavors he ficat les dues mans a terra i tot i salvar-ho, m’ha costat molt car”, ha afegit.

Estévez ha acabat 19a a 0.12 de passar a les finals, en una cursa amb els cronos molt ajustats entre totes les rivals.

Demà es disputa una segona Copa d’Europa a la mateixa estació, però sense qualis prèvies, sinó directes totes les surfistes als KOs.

Maeva Estévez, surfista de neu: “És una Copa d’Europa, però es podria dir Copa del Món fàcilment. Hi ha unes quinze noies de la Copa del Món. Classificar-se no era fàcil, jo hi creia però llàstima de l’errada que he comés. Demà toca rectificar”.

Doble podi andorrà a la Molina, amb triomf d’Acosta

Avui s’ha celebrat a La Molina un gegant CIT de l’Arnold Lunn World Cup, amb els joves de la FAE i amb victòria en homes per a Ty Acosta, a més de la tercera posició de Roger Bartumeu.

Amb un crono de 1.22.77, Acosta s’ha imposat en una cursa amb unes condicions perfectes de sol i neu dura. L’andorrà, que ha guanyat les dues mànegues, s’ha imposat sobre el francès Lucas Dessandier, que ha acabat amb +0-26. Tercer ha estat Roger Bartumeu, amb +1.05.

Igualment, Pol Robert ha estat 5è a 1.49, mentre que Albert Torres ha finalitzat 11è a 2.18. Lluís Torres ha acabat 21è a 3.15, Robert Ferrari 23è a 3.52, Tomás Mijares 34è a 5.86, Aritz Alvarez 41è a 7.85 i Joel Fonseca 62è a 11.87.

En dones, només ha competit Clàudia Mijares. L’andorrana ha estat 8a amb un temps de 1.28.99, a 4.63 de la vencedora, que ha estat l’espanyola Sílvia Vila amb 1.24.36.

Demà es disputa un eslàlom a la mateixa estació.