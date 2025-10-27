Andorra Telecom: 1.216 persones gaudeixen del joc de l’afinitat digital i es lliuren 300 routers durant la fira

Segons ha informat Andorra Telecom, un total de 1.216 persones han participat en el joc sobre afinitat digital que es podia experimentar a l’estand de l’operadora a la Fira d’Andorra la Vella, aquest passat cap de setmana. Ha estat un 53% el percentatge mitjà final d’afinitat entre les parelles que s’han animat a prendre part en la proposta interactiva d’aquest any.
Per Tot plegat, Andorra Telecom fa un balanç més que satisfactori de la participació de les parelles en la proposta interactiva que ha desenvolupat l’equip d’aplicacions de la companyia per a aquesta 46ena edició de la fira “Tenim afinitat?”, així com també per la bona afluència de visitants que s’han apropat a l’estand per a endur-se de forma gratuïta, el nou router.
L’operadora ha presentat al seu estand, aquesta edició, una experiència lúdica i també pedagògica sobre el bon ús de la tecnologia a través d’un joc interactiu que convida a reflexionar sobre els hàbits digitals de cadascú.
A més, l’estand d’Andorra Telecom ha servit també com a punt de renovació gratuïta dels routers. Durant els tres dies de la Fira, s’han lliurat 300 routers, facilitant així als clients l’accés al nou model que garanteix una connexió més estable, ràpida i preparada per a les futures pujades de velocitat previstes a finals de novembre. El nou dispositiu permet millorar el rendiment de connexió quan s’hi connecten diversos dispositius alhora.
Amb aquestes accions, Andorra Telecom reafirma el seu compromís amb la ciutadania, no només en matèria de connectivitat, sinó també en la promoció d’un ús responsable i eficient de la tecnologia.