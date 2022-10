Esquí: la Copa del Món de Soelden, el primer test per a Verdú “per a estar consolidat en el top30”

Avui dimarts, 11 d’octubre, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha organitzat a la seu de l’empresa Aero Autofactoria, amb la qual s’ha renovat un any més l’acord de patrocini, la presentació de la Copa del Món de gegant en la qual hi serà present l’esquiador andorrà, Joan Verdú, el pròxim 23 d’octubre a Soelden (Àustria).

L’acte ha comptat amb la presència de Verdú, del president de la FAE, Josep Pintat; el director d’esquí alpí, Roger Vidosa; l’entrenador Juan Lago; i els representants d’Aero Autofactoria, Ada Amengual i Olivier Amengual.

El cos tècnic de Verdú, encapçalat per Lago, ha explicat com ha anat la pretemporada i com es presenta aquesta primera cita de la Copa del Món. Per la seva part, Verdú s’ha mostrat confiat, en forma i amb moltes ganes de començar a competir i demostrar, ja a la primera cita, que està entre els millors del món com així ho demostra la seva posició inicial de sortida entre els 30 millors de la competició a Soelden. La cita serà el pròxim 23 d’octubre.

Joan Verdú: “Hem fet una parada a Europa i una altra a Nova Zelanda amb un treball progressiu. També hem pogut provar el material, que considero que és una part molt important ara mateix al nivell que estem. Hem testat diferents configuracions d’esquí i fixacions, i crec que he trobat un material que em funciona bé, amb el qual estic còmode”.

“Hem fet molt bona feina, estic esquiant bé i em sento preparat. Després en carrera podem passar mil i una coses, però en tot cas sento que hem fet la feina, hem fet dies d’esquí, penso que la millor preparació de pretemporada possible, a l’alçada de les expectatives i dels nostres objectius. Només queda aquest bloc final replicant a la pista de carrera. Sortiré a gaudir, amb bon dorsal, molt motivat i confiat amb el treball, l’equip i amb mi mateix”.

“El meu estil d’esquí és donar-ho tot. Em penediria si arribés a meta amb el fre de mà. Sortiré a per totes. Estem en posició bona per a consolidar les posicions de l’any passat. L’any passat vaig fer un resultat per sota dels 30 i, per a mi és molt important estar en aquest top30 i començar la temporada amb bon peu. Serà una temporada llarga, dura, exigent, i penso que és important ja en aquesta primera cursa estar en el top30, present i consolidat, i a partir d’aquí, s’obren moltes possibilitats. Si em centro en l’esquí que estic demostrant, ha d’anar bé”.

Roger Vidosa, director de la secció d’alpí: “Venim d’un molt bon any. Ara tenim un corredor al top30 mundial, la primera cita és a Soelden amb la primera Copa del Món. Per primera vegada tindrem un andorrà sortint en aquest top30. És inèdit i ho hem de viure i d’assaborir. Espero que estiguem aquell dia tots mirant la televisió i gaudint d’una bona carrera”.

Juan Lago, entrenador: “La pretemporada està acabada. Hem fet una part a Europa, la següent a Nova Zelanda, i crec que estem preparats. Ara farem un petit bloc pre-Soelden, intentar imitar una mica pista, neu, etc, per a acabar d’ajustar detalls. Físicament el trobo bé, tècnicament també. Crec que aquest estiu ha fet una pas endavant bastant gran. El veig preparat i el que puc dir és que a Soelden sortirem a mossegar. Estar en la segona mànega, dins dels 30, serà ja un bon resultat. Però, al final hem de veure on estem també. Classificar-nos per a les finals de Soldeu també ha de ser un objectiu”.

Verdú, agraït a l’equip

Verdú també ha tingut paraules de reconeixement a la tasca de tot l’equip que l’ha acompanyat durant la pretemporada. Des de Lago al fisio Pol Ferrer, i també al preparador físic Damià Costa i l’skiman Andrea Peretti. “Em dona una tranquil·litat molt bona tenir aquest equip al darrere”, ha assegurat Verdú, que diu estar “encantat de la feina de tots”.

Demà dimecres, a Soelden

L’equip viatja demà dimecres a Soelden per a continuar amb la preparació i poder imitar, com assenyalaven Lago i Verdú, les condicions que es trobaran a la cursa. Després d’aquesta estada a l’estació austríaca hi haurà un altre viatge, en aquest cas a Val Senales, on hi ha una pista similar i on acudeixen la majoria d’equips. Aquí es poden fer bons entrenaments i agafar referències respecte als rivals. “És una de les pistes més similars que trobem per a preparar la carrera”, hi ha afegit Verdú.

La FAE i Aero Autofactoria renoven un any més l’acord de patrocini

Aquest dimarts la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i Aero Autofactoria han celebrat l’acte de signatura de la renovació de l’acord que uneix a les dues entitats. Es tracta d’un patrocini per part de l’empresa amb la FAE que s’allargarà un any més.

Després d’una temporada en què la relació entre les dues parts ha estat la millor possible, a més, amb una campanya d’hivern plena de bons resultats per part dels esquiadors i esquiadores de la FAE, Aero Autofactoria ha ampliat el seu patrocini amb la Federació.

“Volem renovar el compromís esportiu amb Andorra i especialment amb l’esquí”, ha explicat Olivier Amengual, representant d’Aero Autofactoria. “En un context difícil, amb molts reptes”, ha continuat, “pensem que la millor forma de fer front a aquest context és apostar per la joventut i ser forts”. “L’esport és el millor valor que hi ha per a lluitar”, ha conclòs Amengual.

Per la seva part, el president de la FAE, Josep Pintat, ha agraït a Aero Autofactoria la seva presència en el món de l’esquí, la seva aposta per l’esport i per la disciplina d’esquí alpí, amb la qual renova aquest patrocini.