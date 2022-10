Salut inicia la campanya de vacunació contra la grip estacional

El ministeri de Salut ha iniciat aquesta setmana la campanya de vacunació anual contra la grip estacional. Tot i que es preveu administrar vaccins fins el 30 de desembre, es recomana que els interessats se la posin durant les primeres setmanes, sobretot el col·lectiu de la gent gran.

Com sempre, l’objectiu de la vacunació és disminuir la morbimortalitat en els grups de risc. Enguany se n’han adquirit inicialment 7.500 dosis –l’any passat van administrar-se’n 7.812, prop del 60% d’aquestes a majors de 65 anys–.

Precisament, per tal de rebre l’administració de la vacuna els majors de 65 anys han de demanar hora al Centre d’Atenció Primària i no fa falta que duguin cap prescripció. La resta de persones considerades de risc poden demanar la recepta al seu metge referent i aquest ho farà constar a la història clínica compartida, pel que no serà necessari haver de recollir cap paper. Un cop demanada la recepta, el procediment és el mateix: demanar hora al CAP per tal de ser vacunat.

Finalment, les persones que no formen cap d’un grup de risc però volen rebre la vacuna, han de posar-se en contacte amb el seu metge referent i adquirir la dosi a la farmàcia.

Des del ministeri indiquen que, en cas d’haver de rebre també la vacuna contra la COVID, no és necessari esperar cap interval de temps entre l’administració d’una i de l’altra.

Grups de risc

La vacuna és gratuïta per als grups d’alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip que s’indiquen a continuació:

Persones de 65 anys o més.

Persones a partir de 6 mesos d’edat que viuen en residències sociosanitàries o institucionalitzades de manera perllongada.

Persones a partir de 6 mesos d’edat amb algun dels factors de risc que s’assenyalen a continuació:

Malalties cardiovasculars i/o respiratòries cròniques.

Malalties metabòliques cròniques (inclosa la diabetis mellitus).

Obesitat mòrbida

Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.

Malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic.

Hemoglobinopaties i anèmies.

Immunosupressió.

Hemofília i trastorns hemorràgics crònics.

Transfusions múltiples i receptors d’hemoderivats.

Asplènia.

Malaltia de cèl·lules falciformes.

Afeccions neurològiques cròniques.

Càncer i hemopaties malignes.

Implant coclear.

Fístula de líquid cefaloraquidi.

Malaltia celíaca o malaltia inflamatòria crònica.

Trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.

Haver requerit ingrés hospitalari per COVID-19.

Altres col·lectius