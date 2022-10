Promoció de l’enoturisme, turisme actiu i moturisme del Pirineu i Ponent a través de 2 viatges de premsa

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en col·laboració amb els Centres de Promoció Turística de Catalunya a l’Estranger (CPT), promociona aquests dies la demarcació al mercat internacional mitjançant dos viatges de premsa adreçats a periodistes i bloguers de l’Europa central.

Els convidats visitaran les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Segrià i les Garrigues, a través dels trams 2 i 3 del Grand Tour de Catalunya. D’altra banda, el Patronat de Turisme, de forma conjunta amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i les dues destinacions certificades de Natura i Muntanya en Família de la comarca, organitza fins aquest dimarts un recorregut per als responsables del blog “De Ruta en família” per a posar en valor l’oferta turística vinculada amb el turisme familiar.

En el primer dels viatges, que es va dur a terme del 5 al 7 d’octubre, hi van participar 6 bloguers de l’Europa central (5 alemanys i 1 suís). El viatge es va centrar en els productes d’enogastronomia de la demarcació amb activitats de turisme actiu i natura.

El grup de bloguers va visitar el monestir de les Avellanes i el Centre d’Observació de l’Univers del Montsec, entre d’altres lloc. També van practicar senderisme al congost de Mont-rebei i van gaudir de la gastronomia del territori, d’un tast de vins de la DO Costers del Segre al Castell d’Encús i un tast d’oli de la DO Garrigues a Olicometes, a la Pobla de Cérvoles.

El segon viatge de premsa es va iniciar diumenge i es perllonga fins dijous, 13 d’octubre. El viatge va adreçat al mercat alemany dins el producte Moturisme que impulsa el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Un periodista i un fotògraf de les revistes alemanyes BMM-Magazine i Kradblatt viatgen d’Oliana, a l’Alt Urgell, fins a la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, seguint el traçat del tram 3 del Grand Tour de Catalunya per a elaborar diferents reportatges sobre la ruta. El conjunt romànic de la Vall de Boí, l’exposició de motos clàssiques del Balneari de Caldes de Boí i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici són alguns dels indrets en què s’aturen.

Promoció del turisme familiar

Finalment els creadors del blog “De Ruta en família”, premiat l’any 2020 al millor blog de viatges en família per la comunitat de maternitat i criança Madresfera, participen del 8 a l’11 d’octubre en un viatge pel Pallars Sobirà per a conèixer i donar difusió a la destinació en l’àmbit del turisme familiar. La parella de periodistes que omplen de contingut el blog, acompanyats de la seva filla de 5 anys, visitaran diferents indrets de la comarca, que té dues destinacions certificades de Natura i Muntanya en Família, com són les Valls d’Àneu i Pirineus-Noguera Pallaresa.

Durant l’estada tindran ocasió de gaudir del festival pirinenc de literatures infantils i juvenils Lo Llumener. També visitaran l’Ecomuseu dels Pastors, el Museu de la Sal de Gerri, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’equipament de MónNatura Pirineus i la Casa de l’Ós d’Isil, entre d’altres.

Aquest és el segon viatge que el Patronat de Turisme col·labora, enguany, en la promoció del turisme familiar amb les destinacions certificades de Natura i Muntanya en Família. El mes de juny els responsables del blog “De Ruta en família” van visitar la Vall de Boí a l’Alta Ribagorça, la tercera destinació de les comarques lleidatanes que compta amb aquest reconeixement per part de l’Agència Catalana de Turisme.

El blog “De ruta en família” disposa de 125.544 usuaris únics i 33.804 pàgines vistes al mes. Ofereix rutes, itineraris, mapes i consells per a fer i planificar viatges per lliure a partir de les pròpies experiències compartint els relats dels seus viatges.