Esquí Club Pas Grau: El Mercat de segona mà, dissabte vinent

Cartell anunciant el Mercat de segona mà (Esquí Club Pas Grau)

L’Esquí Club Pas Grau informa que el proper dissabte, dia 16 de novembre, es durà a terme el tradicional Mercat de segona mà. El seu horari serà de 10 a 13.30 hores i de 15 a 18 hores. Se celebrarà al “hall” del Funicamp, a Encamp. Aquest acte es fa per a conscienciar a petits i grans de la importància de la reutilització, per la qual cosa està obert a tothom. S’assenyala que les persones que tinguin material i no l’utilitzen, poden portar-lo al mercat. S’ha de contactar, però, prèviament, al club per tal de valoritzar-lo.

Tot el material que es posa a la venda -asseguren des de l’entitat- passa prèviament una revisió per part de la direcció tècnica de l’Esquí Club Pas Grau. Afegeixen que el material que no s’hagi venut i que quedi en donació al club, es donarà posteriorment a organismes no governamentals (ONG). Val a dir que la compra del material d’esquí és oberta a tothom.