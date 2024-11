CityXerpa revoluciona els pagaments amb smartphone a Andorra

L’aplicació ha estat desenvolupada amb la col·laboració d’AndBank. Foto: Cedida

CityXerpa, l’empresa líder en serveis de lliurament a domicili a Andorra, anuncia el llançament de CityXerpa Pay, una innovadora solució de pagament mòbil dissenyada per facilitar les compres i impulsar la digitalització al país. Desenvolupada amb la col·laboració d’Andbank, aquesta eina permet als clients de qualsevol banc realitzar pagaments amb dispositius Android i Apple (iOS). Amb CityXerpa Pay, els usuaris poden gaudir d’un sistema de pagament fàcil, segur i amb avantatges únics, amb l’objectiu de respondre a les necessitats actuals de comerç i serveis digitals.

Una solució de pagament dissenyada a Andorra per a Andorra

CityXerpa Pay ofereix una solució pràctica per als ciutadans d’Andorra que, fins ara, s’han trobat amb limitacions en les opcions de pagament amb smartphone. Aquest nou sistema permet a qualsevol usuari, independentment del dispositiu que utilitzi, fer compres ràpides i segures mitjançant l’app de CityXerpa, la qual cosa contribueix a una millor accessibilitat i inclusió digital.

Els usuaris poden vincular la seva targeta bancària a l’aplicació i pagar directament als establiments adherits. El procés és senzill: l’usuari només ha de mostrar el codi QR generat a la seva cartera digital dins de l’app, que és escanejat per l’establiment. Aquest codi genera una transacció automàtica i segura associada a la targeta vinculada, i garanteix d’aquesta manera la protecció de la informació personal i financera dels usuaris. Els codis QR generats per a cada transacció són únics i canvien cada 30 segons, un procediment que minimitza el risc d’ús no autoritzat, així, els usuaris poden gaudir d’una experiència de compra amb la tranquil·litat que proporciona un sistema de pagament fiable.

El CEO de CityXerpa, Bernat Altimir, destaca que: “CityXerpa Pay representa el nostre compromís amb la digitalització d’Andorra. Volem oferir als usuaris una solució segura i amb valor afegit, adaptada a les necessitats dels residents i que, alhora, faciliti una experiència de compra més pràctica. Aquesta eina digital ens permet no només millorar l’accessibilitat als pagaments, sinó també recompensar la fidelitat dels nostres usuaris en cada transacció.”

Un dels punts forts de CityXerpa Pay és el seu sistema de cashback, que permet als usuaris acumular un percentatge de l’import de cada compra en una cartera digital dins de l’aplicació. Per exemple, si un usuari realitza una compra de 100 euros en un comerç amb un cashback del 5%, rebrà 5 euros en forma de saldo a la seva cartera digital. Aquest saldo es pot utilitzar per a pagar en qualsevol dels establiments que formen part de l’entorn de CityXerpa, la qual cosa proporciona una experiència de compra que combina estalvi i comoditat. Com a part de la campanya de llançament, CityXerpa ofereix un cashback mínim del 3% a tots els establiments per als usuaris que efectuïn pagaments amb aquest nou servei.

Amb l’objectiu d’ajudar els clients a identificar els comerços que accepten CityXerpa Pay, els establiments disposaran d’un adhesiu visible a les portes i cartells a les caixes, per a indicar que és possible pagar amb aquesta solució. A més, l’app compta amb una funció que permet als usuaris consultar una llista de tots els comerços adherits, la qual cosa facilita la identificació dels llocs que ofereixen aquesta nova forma de pagament.





Disponibilitat i adhesió per als comerços

CityXerpa Pay ja està disponible per als establiments i comerços que vulguin oferir aquesta opció als seus clients. En col·laboració amb Andbank, els negocis interessats poden adherir-se a la xarxa de CityXerpa Pay obrint un compte en aquesta entitat bancària, sense cap cost, la qual proporciona la infraestructura necessària per a la gestió dels pagaments i recompenses. Això fa possible que els comerços ofereixin als seus clients un mètode de pagament innovador que atreu i fidelitza.





Sobre CityXerpa

Fundada l’any 2016 a Andorra, CityXerpa s’ha consolidat com una plataforma líder en serveis de lliurament i digitalització del comerç local. Amb el llançament de CityXerpa Pay, l’empresa referma el seu compromís amb la innovació i la millora de l’experiència digital dels usuaris, sempre amb un enfocament local i adaptat a les necessitats del país.