L’FC Andorra retroba el camí de la victòria imposant-se al Barakaldo (1-0)

Imatge del partit entre l’FC Andorra i el Barakaldo (1-0). Foto: Club

L’FC Andorra ha tornat a aconseguir una victòria tres jornades després, aquesta vegada ho ha fet contra el Barakaldo, per 1 gol a 0, a casa, a l’Estadi Nacional. La primera part ha estat de tempteig entre els dos equips. Val a dir que, la primera gran ocasió de gol l’ha fet el Barakaldo al minut 40, amb una rematada al pal de Sannadi. Però, amb el 0-0 s’ha arribat al descans.

Els del Principat han començat més ambiciosos la segona meitat. Josep Cerdà al minut 57 ha estat a punt d’avançar els tricolors amb una grandíssima ocasió. Tres minuts després, Morgado, ho intentava de nou per a l’FC Andorra amb un llançament de falta que ha sortit desviat. Al minut 64 qui quasi s’avança en el marcador ha estat el Barakaldo, però la defensa local ha tret la pilota quan ja estava pràcticament entrant dins la porteria.

Al minut 75, el porter del Barakaldo, Unai Pérez, ha aturat el llançament de penal que ha xutat Álvaro Martín, però, el mateix jugador, en el rebuig, ha pogut obrir la llauna per al conjunt de Ferran Costa, davant l’alegria dels 986 espectadors que s’han congregat aquest diumenge al migdia a l’Estadi Nacional d’Andorra.

Al minut 83, Lauti, ha estat a punt d’eixamplar diferències per als andorrans, els andorrans que no volien sorpreses d’última hora. Per tant, s’han abocat a l’atac. Al minut 90, ara era Jesús Clemente qui ho provava, però el porter basc Unai Pérez desviava a córner. El mateix Clemente ha estat expulsat al minut 93 deixant l’FC Andorra amb 10 jugadors, però no hi hagut temps per a res més i la victòria ha caigut del cantó local.

Ara, els tricolors són tercers amb 20 punts, a 7 punts del líder, la Cultural Leonesa que té un partit menys. El proper partit de l’FC Andorra serà al Nou Estadi de Tarragona, el diumenge, 17 de novembre, a les 17:30 hores, contra el Nàstic.