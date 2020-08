Espot, Rossell i Torres visiten les instal·lacions de la nova Seu de la Justícia

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha visitat aquest dilluns la nova Seu de la Justícia ubicada al carrer Baixada del Molí d’Andorra la Vella. L’objectiu ha estat conèixer de primera mà les instal·lacions, que estaran operatives pròximament. Espot ha destacat que l’edifici ha esdevingut un “cas paradigmàtic” de col·laboració entre institucions per assolir una infraestructura adaptada a les necessitats dels col·lectius que formen part del món judicial.

En aquest sentit, el cap de Govern ha posat en relleu que tant el Consell Superior de la Justícia (CSJ) com l’Executiu “sempre hem tingut una idea clara i hem volgut que fos un projecte participatiu”. “Hem anat parlant amb tots els col·lectius de l’Administració de la Justícia i del ministeri fiscal, però també cooperadors de l’Administració la Justícia –com ara advocats, procuradors, servei de policia, de medicina legal o forense– per saber les necessitats de cadascuna de les institucions i intentar plasmar-les en aquest edifici”, ha afegit.

Per la seva part, Jordi Torres ha recordat l’històric dels treballs per dur a terme la nova seu, que es van iniciar el 2014 amb la publicació del concurs d’idees per a la redacció del projecte i la direcció d’obres. Tal com ha remarcat el titular d’Ordenament Territorial, el 2016 es van adjudicar els treballs de construcció fase 1, que es van completar amb l’adjudicació de la fase 2 el 2019. L’import total de l’obra és de 22.155.358,66 euros i la superfície construïda, entre dos soterranis, una planta baixa i set plantes superiors, és de 15.458 metres quadrats.

L’espai permet el creixement en un futur i es divideix en diferents dependències destinades, entre d’altres, a sales de Cúries i Sales de Vistes, el CSJ, les Batllies Civils, les Batllies d’Instrucció Ordinària, les Batllies d’Instrucció Especialitzada, la Fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia.

El ministre ha afirmat que “hem obtingut un edifici plenament funcional i que pugui ser operatiu i molt pràctic per donar un bon servei tant als usuaris com als professionals”. De fet, Torres ho ha exemplificat referint-se als circuits diferenciats per a batlles, secretaris judicials i ciutadans.