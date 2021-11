Espot reafirma el compromís amb el multilateralisme a la festa dels 75 anys de la UNESCO

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest divendres en la cerimònia amb motiu dels 75 anys de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), que se celebra a París en el marc de la seva Conferència General. En la seva intervenció, Espot ha destacat el lideratge d’aquest organisme internacional “en matèria d’educació, cultura, ciències i comunicació”, entesos “com a vectors essencials d’acostament entre els pobles. Els èxits col·lectius d’aquesta organització són indiscutibles”, ha subratllat.

En aquest sentit, el cap de Govern ha refermat el valor del multilateralisme, que “continua sent una necessitat per afrontar tots els reptes del nostre món globalitzat, i la UNESCO segueix sent un lloc privilegiat on les nacions es poden trobar, escoltar-se per entendre’s millor i treballar per a no deixar ningú enrere”. Espot ha confirmat que, especialment en el marc de la pandèmia de la COVID-19, “com sempre i més que mai, necessitem la UNESCO”.

Així doncs, Espot ha posat en relleu que “Andorra vol renovar aquest divendres el seu compromís amb el multilateralisme inclusiu” i ha recordat que “aquesta és una constant en el nostre compromís internacional”. El cap de Govern ha corroborat el “ple suport” del Principat a l’organització i ha assenyalat que la pertinença a aquest fòrum “va contribuir significativament a la construcció de la nostra imatge internacional“.

En declaracions a la premsa, el cap de Govern ha refermat el ple suport d’Andorra a aquesta organització i la voluntat de seguir contribuint significativament als seus objectius. Així, Espot ha recordat els diferents dossiers que Andorra té amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, com ara la candidatura transnacional per a Patrimoni Mundial sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra, que ha apuntat que té l’objectiu de fer valdre en l’escena internacional la realitat de la pervivència del nostre Estat com a estat de pau, concòrdia i desmilitaritzat.

La Conferència General de la UNESCO té lloc a la seu d’aquesta organització a París fins al 24 de novembre. Representants polítics dels 193 Estats Membres participen en els debats en relació amb les polítiques culturals i la protecció del patrimoni, el futur de l’educació i el lloc i l’ètica de la ciència i tecnologia a les nostres societats.

La ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, també han pres part en el Debat de Política General, el 10 de novembre. Per la seva part, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat en el segment d’alt nivell de la Reunió Mundial d’Educació.

Xavier Espot es reuneix amb els presidents de Montenegro, Islàndia, Eslovènia, Guinea Bissau, la primera ministra de Bangladesh i amb el secretari d’Estat de la Santa Seu

Durant la seva estada a París, Xavier Espot, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França i delegada permanent d’Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega, s’ha pogut trobar amb diferents mandataris per tractar diverses qüestions de la cooperació bilateral. Aquest dimecres, amb el president de Montenegro, Milo Dukanovic, van poder intercanviar les polítiques implementades pels dos països en l’actual context, tant pel que fa a les mesures sanitàries com per a la reactivació econòmica.

Durant la trobada, ambdós van convenir que una delegació andorrana visités oficialment Montenegro durant el pròxim any per compartir estratègies en matèria de turisme i tractar les relacions amb la Unió Europea des de la perspectiva dels Estats tercers, així com altres reptes comuns.

En la reunió amb el president d’Islàndia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, els dos mandataris han posat en comú l’experiència de l’encaix al mercat interior europeu i les relacions amb la UE. Espot ha compartit amb el seu homòleg el treball que s’està duent a terme en el procés negociador. També han posat en comú les polítiques de recuperació econòmica i sanitària que s’estan duent a terme pels governs dels dos països.

Espot també ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb el president d’Eslovènia, Borut Pahor, país que actualment ostenta la presidència de torn del Consell de la UE fins a finals d’aquest any. El cap de Govern ha agraït el suport rebut en l’avançament de les negociacions amb Europa durant aquest mandat. Espot i Pahor han aprofundit en l’oportunitat que representa l’acord d’associació per Andorra i han fet un repàs a l’agenda dels pròxims mesos.

En la reunió mantinguda amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, han tractat l’actualitat política, social i econòmica en l’actual context de pandèmia. Ambdós han coincidit amb les tradicionals bones relacions que comparteixen els dos petits Estats.

Finalment, el cap de Govern ha tingut l’oportunitat de trobar-se i conversar amb el presidentde Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, amb la primera ministra de Bangladesh, Shiekh Hasina, i el president de Gabon, Ali Bongo, amb els que han pogut comentar els grans reptes de futur globals, com són la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de les desigualtats o les polítiques d’inclusió en tots els àmbits.