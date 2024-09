Espot i Tor refermen el suport d’Andorra a la representant especial de l’ONU per als infants i els conflictes armats

Virginia Gamba, Xavier Espot i Imma Tor (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’han reunit amb la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Virginia Gamba, per tractar les relacions entre Andorra i aquesta oficina de l’ONU i donar seguiment als àmbits de col·laboració impulsats en la seva visita a Andorra, el 2022.

El cap de Govern ha refermat a la representant especial el compromís d’Andorra amb la protecció de la infància, tant en les polítiques interiors com en l’esfera internacional i concretament des del multilateralisme de les Nacions Unides. Per la seva part, Gamba ha agraït el suport i les contribucions constants del Principat al fons voluntari i ha afirmat que la seva oficina “necessita socis com Andorra, on les pròpies polítiques per a la infància són exemplars”. La representant especial de les Nacions Unides també ha agraït a la delegació andorrana la contribució a l’elaboració a l’estudi sobre l’impacte del canvi climàtic en els infants i els conflictes armats, fonamental per a establir estratègies i actuacions en diversos territoris.

Durant la trobada, els mandataris han acordat impulsar el partenariat d’Andorra amb l’oficina. Virginia Gamba ha mostrat interès en poder compartir les bones pràctiques del Principat en matèria d’infància en els esdeveniments de caràcter multilateral programats per al pròxim any. De la mateixa manera, també han acordat impulsar accions a nivell nacional en àmbits com la formació de professionals en la protecció de la infància.

“L’aliança amb Andorra és estratègica”, ha dit Virginia Gamba, per a exemplificar l’aplicació de les polítiques de protecció dels drets dels infants en un moment on s’estan accentuant la vulneració d’aquests drets a causa dels conflictes armats i de la crisi climàtica. Espot ha reiterat que en l’agenda internacional andorrana, la infància i l’adolescència ocupen un lloc destacat i que “tota acció al seu favor esdevé fonamental per al desenvolupament de qualsevol país”.