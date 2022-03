Espot i Martínez Benazet tracten la cooperació bilateral amb Gay i Darias

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’han trobat aquest dijous amb la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, i amb la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, a la seu de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya. Ambdues delegacions han tractat els diferents àmbits de la cooperació bilateral i, en especial, la col·laboració sanitària entre els dos territoris.

En la reunió, en la qual també han estat presents la secretària d’Estat de Salut Helena Mas, així com l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, han abordat l’actual situació política global i han coincidit en la necessitat de fer front comú davant del conflicte bèl·lic a Ucraïna per apel·lar a la pau i al diàleg, protegir els drets humans i impulsar l’ajuda humanitària. En aquest sentit, la delegació andorrana ha agraït la col·laboració d’Espanya en la repatriació dels andorrans que es trobaven a Ucraïna en els combois coordinats per l’Estat veí.

Xavier Espot i Maria Eugènia Gay han tractat diversos temes d’interès bilateral relatius als convenis de col·laboració transfronterera efectius en matèria de prevenció, d’extinció d’incendis i de salvaments, el conjunt de programes esportius o aspectes relacionats amb la col·laboració en matèria de residus i de medi ambient i la cooperació en l’àmbit cultural. La reunió també ha servit per fer el punt de la col·laboració en matèria d’infraestructures i connexions entre els dos territoris per tal de facilitar la promoció turística, les relacions econòmiques i empresarials i el desenclavament del territori pirinenc.

Per la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet i la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, han tractat el marc de col·laboració en matèria sanitària entre els dos països i han explorat noves vies de cooperació.