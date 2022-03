Puig repeteix 20a plaça al tercer entrenament de descens dels Jocs Paralímpics de Beijing 2022

Els Jocs Paralímpics de Beijing 2022 han viscut aquest dijous la tercera jornada d’entrenament, amb Roger Puig. L’andorrà ha tornat a ser 20è, la mateixa posició de la jornada anterior, tot i que amb millor crono.

Puig ha millorat gairebé un segon el seu temps respecte al dia anterior. De fet, les classificacions cada vegada estan més ajustades i la prova és que de l’11a posició fins a la 20a estan tots al mateix segon. Tot i no estar content amb el resultat, Puig sap que millorant les errades de la baixada és possible guanyar posicions, segons han explicat des de l’equip de l’andorrà.

Demà se celebra la inauguració, però Puig romandrà a la vila olímpica descansant -és a dues hores de Beijing- perquè a l’endemà competirà al descens. A la cerimònia participarà la resta de l’staff tècnic, mentre que de banderer, com que no hi participa l’esportista, hi haurà un voluntari de l’organització. “És una llàstima, però el descens és massa seriós per anar cansat, i al Roger l’afecta molt no dormir les hores que toquen”, han explicat des de l’equip.