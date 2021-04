La Rho7 torna a situar-se per sota el límit recomanat a la Seu i l’Alt Urgell

Després de molts dies en nivells elevats, aquest dimarts la velocitat de reproducció del virus (Rho7) s’ha tornat a situar per sota el límit recomanat d’1 a l’Alt Urgell. A data d’avui, aquest indicador de referència està a 0,95 a la Seu i a 0,99 a nivell comarcal, la meitat que dijous passat, quan havia arribat a situar-se a 2,01.

També tendeixen a la baixa el risc de rebrot (que ara està a 591 a la Seu i a 641 a l’Alt Urgell) i el percentatge de positius detectats als nous tests (10,41%). Tot i això, des de la Fundació Sant Hospital recorden que encara es tracta de dades elevades. Per això, demanen mantenir les mesures de prevenció elementals, entre les quals hi ha especialment l’ús de la mascareta en espais públics. El centre mèdic urgellenc segueix tenint 3 ingressats per coronavirus. També es manté estable la xifra de grups escolars confinats (10), que sumen 120 alumnes i 10 professors.

Pel que fa a la vacunació, els darrers dos dies hi ha hagut pocs avenços i els veïns de l’Alt Urgell que han rebut la primera dosi segueixen sent prop de 4.500 (22,7% de la població). Els que ja han rebut la segona són 1.330 (6,8%).

Oberta la inscripció per a vacunar-se pels nascuts entre 1952 i 1961

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 és per damunt el límit (1,29) i el risc de rebrot se situa a 734, tot i tendir a la baixa. També baixa el nombre d’ingressats als quatre hospitals pirinencs, que ara és de 21.

Sobre aquest procés, l’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha recordat aquest dimarts que els nascuts entre els anys 1952 i 1961 ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se, segons ha comunicat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La reserva es pot fer al web vacunacovidsalut.cat. La resta de la població que desitgi apuntar-se també ho pot fer, per estar a punt quan es comenci a avisar la seva franja d’edat. Prèviament, cal estar donat d’alta al canal d’internet La Meva Salut.

L’Alt Urgell, a nivell vermell en aparició de nous casos

D’altra banda, l’Alt Urgell és entre les 13 comarques catalanes a nivell vermell pel que fa a aparició setmanal de nous contagis, segons l’actualització de Dades Obertes feta per Gerard Giménez Adsuar. Aquesta darrera setmana s’hi ha detectat uns 250 casos nous per cada 100.000 habitants, que a escala local equival a 50 casos per 20.000 persones, que és la població aproximada de la comarca, que ja suma tres setmanes en aquesta situació.

A nivell encara semblant o superior estan la Cerdanya (225/100.000), el Pallars Sobirà (450/100.000) i l’Aran (350/100.000). En el cas aranès, ja suma més de dos mesos a nivell vermell.

En canvi, l’Alta Ribagorça ha millorat ràpidament i ja ha tornat a nivell groc (125/100.000). El mateix ha passat amb el Pallars Jussà, que ara està a prop de 150/100.000.