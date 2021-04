Espot fa una crida a la cooperació, la solidaritat i el suport mutu dels països iberoamericans

El cap de Govern, Xavier Espot, ha clos la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que s’ha celebrat a Andorra entre el 19 i el 21 d’abril, amb una crida a la cooperació, la solidaritat i el suport mutu dels països iberoamericans per avançar en la recuperació de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. Espot ha posat en relleu el paper de la Cimera com a fòrum internacional que, al llarg dels seus 30 anys d’història, ha refermat el multilateralisme. Uns valors que “ara més que mai”, en les circumstàncies actuals, han de guiar l’acció a Iberoamèrica.

Sota el lema “Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant el repte del coronavirus”, la Cimera ha reunit presencialment a Andorra a la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el rei i el president del Govern d’Espanya, Felip VI i Pedro Sánchez; el president i primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i António Costa; el president de Guatemala, Alejandro Giammattei; i el president de la República Dominicana, Luis Abinader. Així doncs, s’ha combinat la presència dels Caps d’Estat i de Govern de la Troika –Andorra, Guatemala, República Dominicana– amb els països de veïnatge –Espanya i Portugal– i amb assistència digital dels altres països de la Conferència Iberoamericana.

En la reunió plenària dels mandataris iberoamericans s’ha aprovat la Declaració d’Andorra, que contempla –entre d’altres– la necessitat de dur a terme una recuperació de la pandèmia que sigui inclusiva i sostenible, mitjançant la innovació i el desenvolupament sostenible la necessitat d’una recuperació econòmica inclusiva i sostenible, la importància del paper innovador de l’Estat, la urgència de fer front al repte climàtic i l’impacte diferenciat de la crisi sobre les dones.

En el seu discurs inaugural, Espot ha volgut dedicar les seves primeres paraules per traslladar el seu suport i solidaritat a les víctimes de la pandèmia de la COVID-19. Seguidament, el cap de Govern ha demanat un minut de silenci en record de les víctimes del coronavirus arreu del món.

Xavier Espot ha destacat la “importància clau del multilateralisme” i d’unir esforços “per assolir la recuperació, avançar i evitar que la pandèmia suposi una regressió en aquells àmbits en què s’ha avançat significativament en els últims anys: la igualtat de gènere, la inclusió de les persones amb discapacitat o la defensa dels drets i la identitat de les cultures indígenes i afrodescendents”.

Situacions inesperades com la crisi de la COVID-19, ha manifestat, “obren l’oportunitat d’un nou pacte social fonamentat en la solidaritat i la justícia social, la recuperació del creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i inclusiu, la innovació i una nova visió compartida d’allò públic”. “La resposta ha de ser el multilateralisme o no serà”, ha afegit.

Precisament, el cap de Govern ha apuntat que el multilateralisme també s’ha d’aplicar en la campanya de vacunació arreu del món per superar la pandèmia. Espot ha emfatitzat que “l’esperança són les vacunes, però de res serviran si no arriben al braç de totes i tots els habitants del nostre planeta”.

Per aquest motiu, ha afegit, “és precís que la col·laboració que ha existit entre institucions públiques, el sector privat i les universitats i centres d’investigació es traslladi també a l’àmbit de la distribució de les vacunes, garantint l’accés universal i a un preu just o assequible”. De fet, Xavier Espot ha advertit que, si no s’assoleix una distribució generalitzada dels vaccins, “no aconseguirem la immunitat i de poca cosa hauran servit la transferència de coneixement i la inversió en innovació i desenvolupament”.

Alhora, Espot ha assenyalat que, per albirar el més aviat possible la superació de la crisi de la COVID-19, els mecanismes de finançament “també han d’estar al servei de la recuperació”. “Per aquesta raó serà necessari enfortir els organismes multilaterals de finançament iberoamericans i internacionals amb la finalitat de flexibilitzar els pagaments de deute sense tenir en compte la classificació del país d’acord amb el seu nivell de renda”, ha afegit.

El cap de Govern també s’ha referit al compromís d’Andorra i de la Conferència Iberoamericana amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides -presents en la Declaració d’Andorra aprovada en la reunió plenària d’avui- i ha indicat que la seva consecució s’ha de dur a terme aprofitant les eines que ofereix la innovació i sense descuidar la dimensió social, cultural, educativa, mediambiental i econòmica.

En aquest sentit, Espot ha reiterat que “la innovació i el coneixement han d’estar al servei de l’educació, del medi ambient, l’economia i, sense dubte, la salut”. “En conseqüència, hem d’enfortir els sistemes nacionals de ciència, tecnologia i innovació”, com a “instruments per eradicar la pobresa i fer possible la recuperació post pandèmia”, així com impulsar una societat digital inclusiva.

Finalment, el cap de Govern ha subratllat la importància de la protecció del medi ambient i ha remarcat la voluntat andorrana per estar a l’avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, també ha intervingut, si bé telemàticament, per destacar la rellevància de la Conferència Iberoamericana com “un espai privilegiat de cooperació, solidaritat i diàleg”. “Hem dut a terme un repte important per al nostre país com a organitzadors de la XXVII Cimera Iberoamericana”, ha clos.