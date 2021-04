Espot destaca la necessitat d’assolir un accés “igualitari, just i equitatiu” a les vacunes arreu del món

El cap de Govern, Xavier Espot, ha obert el ‘Conversatorio’ de Caps d’Estat i de Govern de la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, en què també han participat el president d’Espanya, Pedro Sánchez; el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el president de Guatemala, Alejandro Giammattei; el president de la República Dominicana, Luis Abinader; i el primer ministre de Portugal, António Costa. La Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha moderat la taula rodona, que ha girat al voltant de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, els seus efectes, la vacunació i la recuperació econòmica.

En la seva intervenció, Espot ha posat en relleu que “l’única esperança per superar la pandèmia, a curt i mitjà termini, són les campanyes de vacunació i nosaltres apostem per un accés igualitari i equitatiu a les vacunes amb l’objectiu d’assolir la immunitat de grup en tots els països”. “En la vacunació anem tots de la mà i aquesta Cimera ha d’incidir en aquesta qüestió”, ha afegit.

Així doncs, el cap de Govern ha volgut emfatitzar que en l’Espai Iberoamericà o en el món en el seu conjunt “és important que tots seguim la senda de l’accés igualitari, just i equitatiu a les vacunes com a única solució per poder sortir endavant”.

Xavier Espot també s’ha referit a l’experiència d’Andorra en la lluita contra la COVID-19, destacant la política de tests d’anticossos massius entre el maig i el juny del 2020 amb l’objectiu de recuperar progressivament la normalitat i assolir una reobertura endreçada de les activitats socials i econòmiques. Una estratègia que posteriorment va incorporar les proves TMA i que, en el seu conjunt, permet “detectar la malaltia en fases primerenques i no col·lapsar el sistema sanitari”.

La Secretària General Iberoamericana s’ha congratulat per “l’èxit en l’intercanvi de propostes concretes, consensuades i directes a la Trobada Empresarial per impulsar la recuperació després de la COVID-19 a Iberoamèrica amb un element en comú: el compromís dels empresaris amb la Regió”.

En la mateixa línia, el primer de ministre de Portugal, António Costa, i el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, han compartit la rellevància dels vaccins en la recuperació de la pandèmia i han apuntat que “només estarem protegits quan tots estiguem protegits”. “La vacunació és una prioritat i ha de ser universal i igualitària”, ha afirmat Rebelo de Sousa, i Costa ha complementat que, després de la crisi sanitària, “s’han d’incrementar les relacions en l’Espai Iberoamericà”.

Per la seva part, Pedro Sánchez ha subratllat la importància de la Cimera Iberoamericana com a fòrum de trobada dels mandataris de la Regió per dialogar sobre la pandèmia, enfortint “els mecanismes de cooperació i concertació multilaterals” davant un “repte global” que també representa la recuperació després de la crisi sanitària. “El diàleg és fonamental, així com el sentit de la responsabilitat dels agents socials”, ha afegit el mandatari espanyol.

Precisament, Alejandro Giammattei ha assenyalat que “la realitat del coronavirus també ens ha ensenyat que l’ésser humà no se’n pot sortir si no ens unim en una mateixa causa”. És important, ha afegit, “la cooperació internacional per fer front a la pandèmia”. Finalment, Luis Abinader ha indicat que en el procés de recuperació el turisme juga un paper rellevant i ha advertit que després de la crisi sanitària “es pot passar a una crisi financera”.

L’acte ha continuat amb l’entrega de les Recomanacions als Caps d’Estat i de Govern per part dels representants de la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, recollint els principals punts tractats els dies 19 i 20 d’abril en aquest fòrum d’empresaris iberoamericans. Seguidament, s’ha lliurat el Premi Iberoamericà de Qualitat.