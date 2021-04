Andorra advoca per unir esforços a nivell mundial enfront de pandèmies en una reunió prèvia de la Cimera

El cap de Govern, Xavier Espot, ha apel·lat a la necessitat d’unir esforços per afrontar i blindar una arquitectura mundial comuna en pro de la salut amb el ferm objectiu de “crear un nou acord internacional davant de possibles noves pandèmies”. Així ho ha destacat Espot durant l’esdeveniment previ ‘Reformar y fortalecer el sistema de salud mundial para una mejor respuesta ante futuras pandemias’ que s’ha celebrat aquest dimarts al Centre de Congressos d’Andorra la Vella en el marc de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que acull Andorra fins el 21 d’abril.

L’acte d’alt nivell ha comptat amb la participació presencial del president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, el primer ministre de Portugal, António Costa i la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. El president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron i el president de Xile, Sebastián Piñera, i el president de Costa Rica, Carlos Alvarado, s’hi han connectat de forma telemàtica.

Durant les seves paraules, Espot ha fet referència a la signatura que el passat 30 de març, a iniciativa del Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, van fer més de vint caps d’Estat i de Govern que apel·lava a la necessitat d’extreure aprenentatges a partir de les experiències viscudes durant la crisi sanitària de la COVID-19. “Per Andorra es tracta d’una iniciativa molt positiva i necessària a la que no dubtem en associar-nos plenament”, ha emfatitzat.

En aquest aspecte, el cap de Govern ha recordat que les pandèmies suposen un repte global que s’ha d’afrontar de manera solidària “amb especial atenció a les regions i col·lectius més vulnerables”. Per aquest motiu ha defensat la necessitat d’unir esforços per garantir l’accés universal i equitatiu a les solucions mèdiques sanitàries, amb especial èmfasi als vaccins per lluitar contra la COVID-19. “Tenim el repte que les vacunes puguin arribar a totes les dones i homes del planeta”. “A Andorra estem convençuts que una vacunació generalitzada, massiva i ràpida és la clau per mitigar els efectes devastadors sobre l’economia i la societat impulsant així una sola salut per tothom”, ha declarat.

Unes paraules que han subscrit tots els presidents de la trobada: “per superar la crisi actual hem de vacunar al màxim, perquè no podrem sortir de forma aïllada de la pandèmia”, ha puntualitzat Macron. En el mateix sentit, Sánchez ha recordat que “els governs no tenim instruments d’anticipació davant d’una pandèmia i per això hem d treballar conjuntament i de manera coordinada”. Finalment, el president de Costa Rica ha apuntat que “la resposta no pot ser fragmentada, perquè si no la recuperació no serà total”.