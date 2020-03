L’àrea de Global Asset Management d’Andbank ha incorporat a Gonzalo Lardiés i a Sebastián Larraza al seu equip de gestió. Ambdós professionals, que compten amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit de les institucions d’inversió col·lectiva, s’uneixen a l’entitat per potenciar la gestió dels fons SIGMA Investment House.

Gonzalo Lardiés, que procedeix d’A&G, s’incorpora a l’equip d’Andbank per gestionar un fons europeu i un fons ibèric de renda variable. Llicenciat en Economia per l’Universitat de Extremadura i Diplomat en Gestió i Administració Pública per l’Universitat de Saragossa, Lardiés compta amb prop de 20 anys de trajectòria en entitats financeres de reconegut prestigi. Entre elles, destaquen Alpha Plus –firma on va gestionar el fons Alpha Plus Ibérico Acciones–, Banco de Madrid, Banque Privee Edmond de Rothschild Europe o Metagestión.

Per la seva banda, Sebastián Larraza, que també compta amb més de 20 anys d’experiència en gestió de carteres i selecció d’actius, s’incorpora a Andbank per liderar el desenvolupament de la gamma de productes de gestió perfilats (Multiperfil) i reforçar la selecció i anàlisi de fons de tercers. Amb caràcter previ a la seva incorporació al Grup, Larraza va treballar a Banca March, Bankinter Gestión de Activos, Ahorro Corporación Gestión i Allfunds Bank. Larraza és Llicenciat en Administració d’Empreses.

Segons Juan Luis García Alejo, director de l’àrea de Global Asset Management d’Andbank, “la incorporació de perfils com el de Gonzalo Lardiés i Sebastián Larraza ens permetrà potenciar la gestió dels fons de la nostra gamma Sigma Investment House i seguir impulsant la nostra aposta per fons de tercers, clau per a la gestió òptima de carteres”.