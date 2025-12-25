Espècies en perill d’extinció: El fartet

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El fartet és segurament el peix més petit que viu a Catalunya i també un dels més amenaçats. Les femelles arriben amb prou feines als 5 cm, i els mascles són molt més petits. Viuen en aigües quietes, principalment litorals i amb salinitats molt variades, fins i tot al mar. Aquest animal és molt resistent ja que ha de sobreviure en ambients molt durs, que sovint arriben a assecar-se durant l’estiu.
L’estratègia per a sobreviure a aquestes condicions es basa en la presència de formes de resistència en el fang, i a una alta capacitat de recuperar les seves poblacions mitjançant una taxa elevada de creixement, una maduració ràpida, múltiples postes i un gran nombre d’ous en el cas d’un peix tan petit (fins a 900 per temporada). Però, aquesta capacitat de resistència es veu àmpliament superada per la competència amb les espècies exòtiques, com ara la gambúsia, que l’han anat arraconant a molt poques zones de Catalunya. Pel que fa al seu grau d’amenaça està considerat en perill d’extinció.
Hàbitat
- Habita a les salines, els aiguamolls, les llacunes litorals i els canals de desguàs de les zones costaneres, així com a les desembocadures de rius, sèquies i conreus d’arròs.
- És un peix força eurihalí i euriterm, capaç de colonitzar des de les aigües hiperhalines (més de 100 ppm) fins a les dolces i de viure en ambients amb temperatures altes de més de 32ºC.
Distribució
- Espècie endèmica de la península ibèrica. Es distribueix per tota la regió mediterrània ibèrica, s’estén per la zona litoral des dels Aiguamolls de l’Empordà fins l’Albufera d’Andra (Almeria).
- A Catalunya es troba als Aiguamolls de l’Empordà, al Baix Ter, al Delta del Llobregat (introduït), a diverses localitats de la costa de Tarragona (Séquia Major, Creixell, Torredembarra, Estany Podrit, Torrent del Pi, Sant Jordi i Estany Tort) i al Delta de l’Ebre.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.