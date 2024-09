Espècies en perill d’extinció: Corriol camanegra

Un exemplar de corriol camanegra (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

El corriol camanegra és una espècie típica de platges present tot l’any a Catalunya, tot i que la major part dels efectius són migradors. És molt sensible a l’ús lúdic de les platges. Per a conservar l’espècie a Catalunya, és necessari el manteniment de platges naturals amb vegetació de duna. El corriol camanegra és una espècie catalogada com a vulnerable.





Hàbitat

Espècie típica de platges sorrenques. Nidifica en sistemes dunars amb escassa vegetació, però sense ser absent. També cria de manera secundària en marges de llacunes i platges pedregoses. Aprofita les restes vegetals de les platges.





Aprofita les restes vegetals de les platges. Pot nidificar en ambients antròpics, com ara salines, piscifactories abandonades, ports marítims i camps de conreu, sobretot arrossars, sempre que tingui tranquil·litat. Fins i tot, pot arribar a criar en sostres d’edificis coberts amb grava.





sempre que tingui tranquil·litat. Fins i tot, pot arribar a criar en sostres d’edificis coberts amb grava. Tot i que se’l pot trobar en zones humides fora de platges, és rar fora del litoral. Utilitza aiguamolls i llacunes costaneres i desembocadures de rius com a zona d’alimentació i descans.





Distribució

A Catalunya, s’hi pot trobar la població estival migradora, tot i que una part de la població és resident i és possible que també es rebin exemplars hivernants.





i és possible que també es rebin exemplars hivernants. Malgrat que ocupa tota la costa catalana, els principals nuclis de cria es troben al delta de l’Ebre i, en segon lloc, als aiguamolls de l’Empordà i al delta del Llobregat. En menor mesura, es troba entre el Garraf i el Tarragonès, principalment a Torredembarra-Creixell. La resta de punts de cria catalans són utilitzats irregularment per un nombre reduït de parelles. L’àrea de distribució dels nuclis principals es manté estable des de fa 35-40 anys. Tot i això, fora de les ubicacions de cria més importants s’han detectat pèrdues de territoris a la resta del litoral els darrers 15-20 anys. D’altra banda, gràcies al seu caràcter oportunista, també es detecten nous punts de cria.





i, en segon lloc, als i al En menor mesura, es troba entre el Garraf i el Tarragonès, principalment a Torredembarra-Creixell. La resta de punts de cria catalans són utilitzats irregularment per un nombre reduït de parelles. L’àrea de distribució dels nuclis principals es manté estable des de fa 35-40 anys. Tot i això, fora de les ubicacions de cria més importants D’altra banda, gràcies al seu caràcter oportunista, també es detecten nous punts de cria. A la resta de la Península presenta una distribució contínua a tota la costa mediterrània i a la seva continuació atlàntica al sud-est peninsular. Al nord, es restringeix tan sols a Galícia. El més destacat de la seva distribució peninsular és que presenta nuclis de cria a l’interior, principalment al Parc Nacional Tablas de Daimiel. Pel que fa al canvi d’aquesta distribució, és negatiu a les regions mediterrànies de Catalunya, País Valencià i Múrcia, i en canvi sembla positiu a les regions atlàntiques d’Andalusia i Galícia.





El més destacat de la seva distribució peninsular és que presenta nuclis de cria a l’interior, principalment al Parc Nacional Tablas de Daimiel. Pel que fa al canvi d’aquesta distribució, és negatiu a les regions mediterrànies de Catalunya, País Valencià i Múrcia, i en canvi sembla positiu a les regions atlàntiques d’Andalusia i Galícia. En el context europeu, és una espècie d’àmplia distribució que ocupa tota la conca del Mediterrani i la resta d’Europa occidental. Tot i que la població es considera estable, ha perdut moltes zones de cria les darreres dècades.





Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.