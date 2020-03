El Govern ha assegurat que el reial decret d’alarma de l’Estat espanyol per contenir la pandèmia de COVID-19 no comportarà “cap mena de tancament de les fronteres”, en paraules del ministre portaveu, Eric Jover. Així, no hi haurà afectacions ni per als transfronterers ni per aquells andorrans o residents que retornin. Els desplaçaments per motius sanitaris tampoc es veuran afectats. Malgrat això, sí que caldrà justificar els moviments, segons ha manifestat Jover.

El ministre portaveu ha insistit que el decret d’alarma tampoc afectarà el transport de mercaderies i ha fet una crida a fer un “ús responsable” de les compres i dels establiments comercials.

En aquest punt, Jover també ha indicat que el decret aprovat pel Govern andorrà estableix que és responsabilitat del comerç vigilar que es compleixin les restriccions d’aforament i d’imposar mesures per mantenir la distància entre les persones. Igualment, s’estableixen mesures per evitar l’especulació en els preus dels productes. Així, Jover ha avisat que s’investigaran els augments de preus que resultin sospitosos.

El ministre ha assegurat que es tracta d’una mesura de caràcter preventiu perquè “no s’aprofiti la situació per incrementar el lucre dels privats”.

D’altra banda, Jover ha avançat algunes altres mesures per fer front a les dificultats econòmiques conseqüència de l’epidèmia del coronavirus. Així, ha explicat que s’inclourà la possibilitat als autònoms de reduir la cotització a la CASS i regularitzar la situació un cop es tingui el resultat de la facturació.

El ministre portaveu també ha explicat que es treballa en el disseny de mesures per ajudar als temporers que presumiblement se’ls acabarà el contracte anticipadament, i també per aquells que no poden retornar als seus països d’origen.

26 PACIENTS ESPERANT RESULTATS

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que ja són 26 els pacients que estan a l’espera dels resultats, als quals es tracta com si fossin positius per evitar riscos. D’aquests, n’hi ha 9 a l’hospital i la resta en aïllament observat a domicili. En aquest punt, Martínez Benazet ha explicat que hi ha alguns contactes dels docents que presumptament estarien a l’origen del contagi que han desenvolupat símptomes.

Martínez Benazet també ha informat que s’ha donat un positiu de coronavirus en un pacient que va patir un infart mentre esquiava al Principat, i que per tant s’estan estudiant els contactes, entre els quals el personal sanitari que el va atendre i traslladar a Barcelona.

En total, els contactes en estudi són 90, xifra que augmentarà amb l’estudi epidemiològic d’aquest pacient madrileny que va patir l’infart a les pistes andorranes. El titular de Salut també ha dit que 14 d’aquests contactes són personal sanitari, xifra que també augmentarà per aquest darrer cas.

També engreixen el nombre de casos sospitosos una família de cinc membres que tots presenten símptomes després que hagin estat en contacte amb un malalt a França, un resident que venia de Madrid i un altre procedent de Corea, segons ha explicat Martínez Benazet.

El ministre de Salut ha insistit en la importància de limitar els desplaçaments recordant que el coronavirus “necessita que nosaltres el transportem”. Així, i veient que hi ha alguns habitants que han fet cas omís de les recomanacions del Govern, el ministre Portaveu ha advertit que si en les properes hores es veu que continuen sense adoptar-se “el Govern es plantejarà anar un pas més enllà”. Jover ha explicat que es podrien plantejar restriccions a la mobilitat interna, una mesura que ha confiat que no s’hagi d’adoptar perquè els ciutadans seran prou responsables.