Efectius dels Bombers analitzen l’esfondrament a les escales de la Font d’Oliana (RàdioSeu)

Les escales de la Font d’Oliana, que connecten l’avinguda de l’Alt Urgell (carretera C-14) amb el carrer Major, han patit un aparatós esfondrament. Segons ha informat l’Ajuntament olianès, l’incident ha deixat un gran esvoranc que ara s’haurà de reparar.

L’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, ha explicat que uns dies abans ja tenien indicis que es podia produir un enfonsament i que, fins i tot, havien fet comprovacions del terreny, però que no els va semblar que calgués una actuació urgent. En declaracions a RàdioSeu, Lostao ha lamentat que l’afectació pel deteriorament hagi estat més forta del que es podia esperar, tot i que valora positivament que no s’han hagut de lamentar danys personals i que no ha afectat els conductes de gas, atès que només ha generat runa.

Pel que fa a les causes, les primeres anàlisis apunten que l’esfondrament l’hauria provocat el trencament d’una claveguera, que ha provocat que l’aigua circulés per l’interior i acabés descalçant l’escala. Aquest dimecres una empresa especialitzada ha analitzat el terreny amb càmeres.

Per això, la prioritat de l’Ajuntament és ara refer les canonades d’aigua, tan bon punt es tingui l’informe de danys. Més endavant també s’afrontarà la reconstrucció de les escales. I és que aquest és un pas molt cèntric i concorregut de la vila, per la qual cosa es vol recuperar com més aviat millor. Tot i això, Lostao ha matisat que a la zona afectada no hi ha cap accés directe a habitatges o locals i, això, ha de facilitar els treballs de reparació.