El BC Andorra es retroba aquest divendres amb la lliga, el veritable objectiu de la temporada

Els punts de Johnny Dee són vitals en l’efectivitat del BC Andorra

Després del recent parèntesi a la LEB Or provocat per la disputa de la Copa Princesa d’Astúries, la qual, se la va endur de forma ajustada el Palència davant dels tricolors, avui divendres torna la lliga (20:45 hores). Respecte a la copa, el BC Andorra s’ha de quedar amb la lectura positiva i és que va tenir opcions de guanyar-la i, en tot moment, va plantar cara a un Palència que jugava a casa. S’entén perfectament perquè castellans i andorrans ocupen els dos primers llocs de la LEB Or.

Tornant a la competició domèstica, els de Natxo Lezcano juguen aquest divendres, 17 de febrer, a la pista del Càceres. Els extremenys ocupen la zona mitja baixa de la classificació amb 6 victòries i 14 derrotes, mentre que el BC Andorra és colíder amb 18 partits guanyats per només 2 de perduts. Són els mateixos registres que acumula el primer, el Palència.

Si hi ha una cosa que aquesta categoria de plata del bàsquet espanyol està evidenciant a cada jornada, és que no hi ha rival fàcil i que el lloc que, aquest, ocupi a la taula no garanteix que el matx pugui ser plàcid. Així doncs, els del Principat, que són coneixedors d’aquesta realitat, buscaran un nou triomf perquè el Palència segueixi sentint el seu alè al clatell o, encara millor, si els castellans ensopeguen (gens fàcil) avançar-los a la classificació.