Escaldes rehabilita les façanes del Prat del Roure per a garantir la seguretat i la durabilitat de l’edifici

El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa el projecte de rehabilitació de les façanes del Prat del Roure, una actuació necessària després que es detectessin despreniments de peces de pissarra a la via pública. Arran d’aquest incident, la corporació va encarregar un informe tècnic, que va deixar clar que calia actuar. Per aquest motiu, el Comú va incloure en el pressupost 2025 la partida per a reparar i substituir el material existent per un de nou i més durador. El projecte preveu una actuació integral a les zones de façana acabades amb pissarra, mantenint la resta de revestiments de l’edifici en bon estat.
La solució adoptada consisteix a reemplaçar la pissarra per peces de gres ceràmic extruït de color fosc, un material incombustible, d’absorció d’aigua molt baixa i gran resistència als impactes i als cicles de gel-desgel. El nou sistema combina dues tècniques complementàries: un sòcol reforçat fins a 2 metres d’alçada, format per un mur de formigó revestit amb ceràmica adherida, que protegirà les zones més exposades al pas i als cops accidentals, i una façana ventilada a les plantes superiors, que millorarà l’aïllament tèrmic i la durabilitat del conjunt.
Amb aquesta intervenció, el Comú reforça el seu compromís amb el manteniment i la seguretat dels equipaments comunals, assegurant que el Prat del Roure, un espai emblemàtic de la parròquia que acull activitats diverses, continuï oferint les millors condicions d’ús per a la ciutadania.