S’obren les preinscripcions per als estudis virtuals i la formació continuada a l’UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) obre aquest dilluns, 3 de novembre, el període de preinscripció per a estudiants de nou ingrés que vulguin començar els seus estudis virtuals a l’inici de l’any vinent, corresponent al segon semestre del curs 2025-2026. Les formacions reglades virtuals amb matrícula oberta són:
Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració
Bàtxelor en Administració d’empreses
Bàtxelor en Comunicació
Bàtxelor en Dret
Bàtxelor en Humanitats
Bàtxelor en Informàtica
Bàtxelor en Llengua catalana
Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret
Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses
Màster en Dret (amb pràctiques presencials)
L’UdA també ofereix per al nou any 2026 un postgrau en Dret andorrà i diversos cursos virtuals amb continguts específics d’Andorra que es poden cursar individualment.
Pel que fa a les formacions presencials d’extensió universitària, està obert el període de matrícula a un bon nombre de cursos presencials, entre els quals figura la preparació per a l’accés a la jurisdicció, una formació en voluntariat internacional, o també cursos de llengües. Finalment, s’ofereixen d’altres formacions presencials de curta durada.
La data límit per a formalitzar les preinscripcions als estudis reglats (bàtxelor i màster) és el 30 de gener de 2026.