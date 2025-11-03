Detingut per agredir sexualment la seva parella

Un home sent emmanillat
Un home sent emmanillat (Pexel)

El servei de Policia va detenir, el passat divendres a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per una agressió constitutiva de violació que hauria comès contra la seva parella, i d’un delicte contra la integritat física i moral perquè, a més de l’agressió sexual, l’hauria agredit físicament en una altra ocasió.

Segons informa aquest dilluns el servei de l’ordre, la víctima va denunciar l’home a la Fiscalia i, aquesta, en va ordenar la seva posterior detenció.

