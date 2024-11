‘Ànima’ posa el punt final a nou dies d’espectacles de titelles amb uns 1.300 assistents

El Festival de titelles Ànima ha tancat portes aquest diumenge (Comú d’Encamp)

La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp va acollir la tarda de diumenge l’última de les representacions emmarcades dins d’’Ànima’ – Festival de titelles d’Andorra. L’obra ‘Eh Man he: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, va ser l’encarregada de posar el punt final a nou dies (del 2 al 10 de novembre) de festival, fent un viatge filosòfic entre la raó, la voluntat i les emocions. D’aquesta manera, ‘Ànima’ posa el punt final havent acollit gairebé 1.300 assistents entre les set obres (vuit sessions) que s’han dut a terme a la parròquia.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha fet balanç del festival, assenyalant que “estem molt satisfets, ja que era una proposta nova, una aposta molt decidida, i estem molt contents. Als espectadors els ha encantat, i això vol dir que valia la pena fer aquest pas en el Festival de Titelles d’Andorra, i ho hem aconseguit”. A més, Sans ha explicat que “tothom té aquesta estructura al cap que el món de les titelles és només per a infants, i hem vist que hi ha espectacles extraordinaris també per a altres públics, més juvenils i adults”. Un festival que ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les ambaixades de França i Espanya.

‘Eh Man he: La Mecànica de l’ànima’ ha suposat un tancament immillorable del festival. Els assistents han gaudit i han format part en primera persona de la història d’en Nolan, un titella que es pregunta si les cordes dels titellaires que el mouen són les cordes que el lliguen a la vida i, la qual cosa, el porta a fer-se qüestions com on està la seva voluntat, o si són reals les seves emocions. “M’ha remenat moltíssim aquesta obra”, ha assenyalat Sans, mentre afegia que “m’he emocionat quan ho he parlat amb els actors, i és que són espectacles que juguen molt amb les emocions. Són màgics”. Tot plegat, un viatge gairebé filosòfic de la mà de la companyia Zero en conducta, que ja es va estrenar dissabte amb la representació d’una altra gran obra de qualitat com és ‘La Phazz’.

‘Ànima’ ha presentat una programació innovadora i per a tots els públics: infantil, juvenil i adult. Després de tots aquests anys atansant els titelles als més petits, l’esdeveniment, però, ha fet un gir i amb un format diferent ha mantingut l’essència per a assolir un objectiu clar: gaudir de l’art dels titelles sota una posada en escena viva i captivadora.