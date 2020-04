Escaldes no reduirà els salaris del personal del Comú

Avui ha tingut lloc el primer Consell de Comú d’Escaldes-Engordany en format telemàtic (virtual) del present mandat, obligats per les condicions que regeixen la crisi del coronavirus.

L’únic punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

Aquest decret ha estat aprovat per majoria absoluta de tots els membres de la sessió, majoria i minoria, i serà publicat el proper dimarts, dia 21 d’abril, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, juntament amb el Calendari Tributari (adaptat a l’escenari actual derivat del Covid), entre altres coses.

Com a avançament del seu contingut, al decret aprovat avui el Comú d’Escaldes-Engordany regula, entre altres aspectes i temes d’interès per a la ciutadania, la suspensió dels terminis administratius entesos com a concursos públics i selecció de personal. També es deixa en suspens la liquidació d’impostos i tributs comunals així com els preus públics dels serveis no oferts o en estat de tancament.

D’altra banda el decret regula els horaris d’atenció al públic al Comú, que resten en la franja de 8:00h a 17:00h.

Finalment, el decret fixa que les retribucions salarials del personal treballador a la corporació comunal no pateixen cap variació. Si es deixen, no obstant, en suspens les hores extraordinàries i es farà una reducció de les vacances en forma proporcional.