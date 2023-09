Escaldes introdueix millores en les condicions laborals dels treballadors

El cònsol menor, Quim Dolsa i la cònsol major, Rosa Gili, al centre de la imatge (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, aquesta tarda de dijous, la modificació del reglament de la funció pública que comporta millores en les condicions laborals dels treballadors comunals. D’aquesta manera, a partir d’ara i dins l’apartat que fa referència als permisos administratius retribuïts, els dos dies naturals de permís que es donen per operació d’un familiar es podran agafar dins els set dies naturals següents al fet causant. Alhora, s’amplien les causes de justificació per a destinar part del còmput d’hores que el treballador comunal disposa per a assumptes personals. Així, de les 40 hores anuals totals, 30 hores podran destinar-se també a sessions de fisioteràpia, consultes de medicina alternativa, logopedes, psicòlegs, advocats, notaris, veterinaris, reunions escolars i funerals. Les 10 hores anuals de lliure disposició restants es podran destinar a assumptes personals.

També es modifica l’article referent als triennis. En aquest sentit, s’unifica l’import dels triennis a tothom per igual sense fer cap diferència, independentment, dels triennis que porti acumulats el treballador.

En la sessió de Comú d’avui s’ha donat llum verda a l’ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal. Això suposa que la ciutadania podrà intervenir en les polítiques públiques fent propostes i suggeriments al Comú. No obstant això, totes aquestes propostes hauran de tenir, prèviament, el suport d’un nombre de signatures no inferior al 10% del cens electoral comunal. Alhora, les propostes amb iniciatives reglamentàries populars s’hauran de referir íntegrament a les competències pròpies del Comú.

L’ordinació també estableix una mínima regulació de la participació d’infants i adolescents i, alhora, s’adoptaran mecanismes de seguiment de les opinions expressades per ambdós col·lectius amb la finalitat de poder identificar els seus problemes i expectatives, tant pel que fa al seu benestar subjectiu com l’interès públic.

Un altre punt a destacar és l’aprovació del suplement de crèdit per a tirar endavant els treballs relacionats amb les instal·lacions de climatització per a l’Escola Bressol 1. Això suposarà que a l’estiu del 2024, els usuaris de l’esmentada instal·lació disposin d’aire fred. I això serà possible després que l’edifici del Prat del Roure hagi quedat connectat a la xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm, d’on l’Escola Bressol 1 està enllaçada. Aquesta mesura s’emmarca dins les accions que ha impulsat el Comú d’Escaldes-Engordany per a fer front al canvi climàtic.