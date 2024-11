L’Agència Catalana de Turisme lidera el nou projecte europeu EnjoyPyr per a fomentar el turisme sostenible als Pirineus

Un paratge del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha estat escollida per a liderar el nou projecte europeu EnjoyPyr, cofinançat pel programa de cooperació territorial Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). La proposta de l’ACT ha estat escollida per prioritzar el paper de la cultura i el turisme sostenible com a motors de desenvolupament econòmic i la inclusió i la innovació socials, i compta amb un pressupost total de 968.771,47 euros.

El Pla de màrqueting del projecte persegueix materialitzar la promoció conjunta dels Pirineus a través de la creació de rutes transversals i transfrontereres. Per a assolir aquest objectiu, el projecte escollirà fins a vuit agències receptives del conjunt dels Pirineus en la creació i promoció d’una desena de rutes que posin en relleu el patrimoni material i immaterial de la destinació.

Les principals línies de treball del projecte aborden la definició del producte, els mercats, els segments i les polítiques de promoció. En aquest sentit, la cultura, la natura i l’enogastronomia jugaran un paper important en l’estructuració de les rutes. Referent als mercats, s’estableixen el centre i el nord d’Europa i Regne Unit com a prioritaris.

Les rutes es definiran per a captar perfils vinculats al producte touring, així com a aquells interessats en descobrir destinacions a peu o en bicicleta i es preveu que la seva promoció comenci l’any 2026.

EnjoyPyr suposa un pas endavant en resposta al repte de desenvolupar i promocionar una oferta turística comuna per al conjunt de la destinació Pirineus. Per una banda, el projecte permetrà crear una oferta coherent, de qualitat i sostenible, afavorint el desenvolupament econòmic i social del territori i oferint oportunitats per a iniciatives empresarials i d’ocupació estable que frenin el despoblament. Per altra banda, permetrà diversificar i desestacionalitzar la demanda actual dels Pirineus i augmentar la seva atracció com a destinació transversal mitjançant una oferta turística sostenible que permeti allargar l’estada i augmentar la despesa dels visitants.





Socis del projecte europeu EnjoyPyr

-Agència Catalana de Turisme (ACT)

-Turismo de Navarra (Espanya)

-Agence des Pyrénées (França)

-Agència de Desenvolupament Turístic Pyrénées-Orientales (França)

-Agència de Desenvolupament Turístic d’Ariège (França)





Altres entitats col·laboradores del projecte

-Direcció General de Turisme (Generalitat de Catalunya)

-Agència de Desenvolupament Turístic Pyrénées-Atlantiques (França)

-Andorra Turisme





El programa Pirineus

El projecte EnjoyPyr reforça la promoció dels Pirineus de Catalunya, gestionada a través d’un programa de treball conjunt entre 7 organismes públics: l’Agència Catalana de Turisme, la Diputació de Barcelona, els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i l’Institut per al desenvolupament i promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

El Programa Pirineus, creat el 2003, posa en valor tota la diversitat d’oferta turística dels Pirineus Catalans. L’objectiu és consolidar les 11 comarques dels Pirineus Catalans com a destí turístic únic i transversal a través d’una promoció específica i amb l’objectiu de desestacionalitzar la demanda, diversificar l’oferta turística i descentralitzar les activitats. El projecte EnjoyPyr reforçarà aquests objectius.