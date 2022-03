Escaldes-Engordany celebra el Dia Mundial de la Natura plantant 25 arbres a la Plana

El Comú d’Escaldes-Engordany ha commemorat el Dia Mundial de la Natura, que se celebra cada any el 3 de març, amb una plantada d’arbres popular al bosc de la Plana, afectat per la ventada de l’11 de juliol de l’any passat. El talús es va sanejar retirant els arbres caiguts i debilitats i també es van eliminar els blocs rocosos que suposaven un perill. Ara s’ha entrat en l’última fase, que consisteix en l’estabilització de la zona repoblant-la d’arbres.

Aquesta acció s’ha fet amb l’ajuda dels veïns de la Plana i d’altres persones de la parròquia que aquest dijous s’hi han desplaçat per participar en una activitat que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre el rol dels boscos i la seva preservació. S’han plantat uns 25 plançons i en cadascun d’ells els ciutadans han pogut posar-hi una etiqueta amb el seu nom o un missatge. En les properes setmanes, els operaris del Comú i l’empresa de gestió de boscos que té contractada en plantaran fins a 300.

El talús s’ha repoblat d’arbres caducifolis. L’objectiu, segons ha explicat l’enginyer de monts Esteve Tor, és crear una zona tampó contra els incendis forestals, ja que aquest tipus de vegetació té més humitat que el bosc de pi que es troba més amunt. Amb l’acció, a més, s’ha tingut en compte aconseguir un cromatisme de color i diversitat a la zona.

La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, ha destacat que es tracta d’una plantada per a les generacions futures, ja que aquestes espècies, com ara el roure, tenen un creixement lent i fins d’aquí a 50 o 60 anys no es veurà el resultat. Vendrell ha dedicat el seu arbre al poble ucraïnès i a tots els països que estan en guerra. “Els arbres aporten serenor i pau. Aquesta plantada és un gest simbòlic per la pau mundial”, ha destacat la consellera de Medi Ambient.

Coincidint amb l’acte, aquest dijous s’ha obert al trànsit de persones el camí del rec de la Plana, també afectat per la ventada del juliol del 2021.