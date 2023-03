Escaldes: El Prat del Roure guanyarà 1.000 metres quadrats en espai verd i d’esbarjo

Consell de Comú a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, en la sessió de comú d’aquesta tarda de dilluns, 6 de març, convertir el carrer dels Veedors, l’espai comprès entre l’avinguda François Mitterrand i el passatge Arnaldeta de Caboet en zona verda i d’esbarjo.

D’aquesta manera, el tram esmentat desapareix com a tal per a condicionar-lo com a parc. Una actuació que permetrà que l’espai del Prat del Roure s’ampliï, aproximadament, uns 1.000 metres quadrats fent que la parròquia recuperi part de la zona verda que s’ha vist reduïda per la construcció de nous edificis. En aquest espai lúdic s’hi instal·laran un seguit de multijocs únics a tot el país.

El primer d’ells consistirà en un multijocs de cordes tridimensional que anirà destinat a infants i joves d’entre 8 i 14 anys. Es tracta d’una estructura que permetrà el joc col·lectiu i cooperatiu que, alhora, estimula la curiositat dels infants i el seu esperit aventurer i emprenedor.

L’altre dels espais anirà destinat a les estructures de parkour i cal·listènia que acollirà a joves a partir dels 14 anys i al públic adult. Aquesta zona d’esbarjo permetrà, d’una banda, la realització d’una disciplina molt física que té com a finalitat desplaçar-se d’un punt a un altre superant tot tipus de dificultats i obstacles i, d’altra banda, entrenar la força física, la resistència i la flexibilitat del cos.

Els treballs, que aniran a càrrec de l’empresa PROGEC SA per un valor de 239.966 euros, s’iniciaran cap a finals de març i s’allargaran un mes i mig i consistiran a retirar el quitrà del carrer dels Veedors per a substituir-lo per gespa natural. Alhora, la nova zona d’esbarjo quedarà delimitada amb noves voreres de granit i llosa vulcano.

En el consell de comú celebrat aquest dilluns també s’ha aprovat el pla especial a desenvolupar a la zona de Can Noguer, després que els propietaris hagin esgotat el termini per a tirar endavant la unitat d’actuació urbanística de l’indret esmentat. Amb aquest pla especial, el Comú resoldrà els problemes d’accés rodat a la urbanització de Can Noguer i, alhora, rebrà un terreny d’uns 5.000 metres quadrats.